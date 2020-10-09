Понад 730 медиків звернулися за виплатами через зараження коронавірусом

В Україні вже 732 медичних працівників звернулися до медико-соціальних експертних комісій унаслідок захворювання коронавірусом. Мова йде про отримання виплат через набуття інвалідності чи смерть медпрацівника.

Про це в заявив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі програми “Право на владу”.

Він нагадав, якщо медичний працівник внаслідок COVID-19 отримав інвалідність, він отримує страховку по інвалідності, якщо помер, то виплати отримує родина.

"На сьогодні до МСЕК звернулося 732 медпрацівника”, - сказав Радуцький.

В постанові уряду від 17 червня 2020 року встановлюються виплати медпрацівникам у разі встановлення групи інвалідності унаслідок захворювання на COVID-19, що настало при виконанні професійних обов'язків - 400-кратний розмір прожиткового мінімуму для осіб з інвалідністю І групи; 350-кратний розмір прожиткового мінімуму для осіб з інвалідністю ІІ групи; 300-кратний розмір прожиткового мінімуму для осіб з інвалідністю ІІІ групи.

У разі смерті медичного працівника проведуть виплату в розмірі 750-кратного розміру прожиткового мінімуму.

РБК-Україна писало, що на початку вересня Степанов заявив, що в Україні медичні працівники складають 10% від всіх хворих COVID-19. Коронавірусом на той момент захворіли 11 тисяч 754 медичних працівника.

Нагадаємо, в Україні з початку пандемії коронавірусної хвороби померли 132 медичних працівника.