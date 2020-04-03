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Коронавірус: понад 7 тис. українців повернулися з-за кордону

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 11:22
Коронавірус: понад 7 тис. українців повернулися з-за кордону
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Понад 3 тис. осіб прибули до України без власних транспортних засобів

Через поширення коронавірусу у світі за минулу добу до України повернулось близько 7200 громадян. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Як повідомляється, упродовж минулої доби до України повернулось близько 7,2 тис. українців, з них понад 3 тис. осіб прибули без власних транспортних засобів, тому для їх перевезення залучили транспорт, який був наданий місцевою владою та ДСНС.

Крім того, прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів перевіряли температуру та опитували про стан здоров’я більш як 8,7 тис. людей, які прямували в Україну, у результаті чого ознак захворювання на коронавірус не було виявлено.

Також з України за цей період виїхало понад 4,7 тис. осіб, у тому числі майже 2,2 тис. іноземців.

Нагадаємо, 11 015 громадян зареєструвалися для повернення в Україну у зв'язку із закриттям кордонів через коронавірус.

Також, за порушення режиму самоізоляції через коронавірус на сьогодні вже оштрафовані 130 громадян з тих, хто повернувся з-за кордону і відмовився сидіти вдома 14 днів.

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