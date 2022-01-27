Більше 70 тисяч нових випадків. У Раді розповіли, коли буде новий спалах коронавірусу

Втім, він зазначив, що штам "Омікрон", особливо у вакцинованих людей, не викликає важких ускладнень.

"Наступні 2-3 тижні ми будемо мати більше 60-70 тисяч захворілих за добу", - заявив Радуцький.

Він додав, що, попри те, що в Україні більше 30 тисяч нових випадків, наразі зайнято не більше 30% ліжок з киснем.

Максимум випадків за всю пандемію

В Україні максимум нових випадків коронавірусу - за вчора захворіли 32 393 людини. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській, Житомирській областях та в Києві.

Госпіталізували - 3016 осіб; летальних випадків - 154; одужали - 5 237 осіб.