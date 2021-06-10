Понад 7 тисяч другий день поспіль: у Британії фіксують зростання випадків COVID

У Великій Британії 10 червня зафіксували понад 7000 нових випадків захворювання на COVID-19 другий день поспіль. За минулу добу зареєстровано 7393 коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Хенкок зазначив, що варіант Delta, вперше виявлений в Індії, наразі становить 91% випадків по всьому Сполученому королівству.

Таким чином в середу повідомили про найбільшу кількість щоденних випадків інфекції за чотири місяці.

Вчора зафіксували 7 540 випадків за минулу добу та шість випадків смерті. При цьому минулого тижня найбільшою кількістю щоденних випадків було 5 274 та 18 смертей.

За останні 24 години зафіксовано 7393 інфекції, а також сім смертей, пов'язаних з коронавірусом.

Раніше Хенкок повідомив, що у Великій Британії скасування локдауну під загрозою зриву через новий Delta-варіант коронавірусу, випадки зараження яким почали фіксувати по країні. Він зазначив, що єдиним порятунком від нового коронавірусу може бути повна вакцинація населення. При цьому, жителі повинні отримати дві вакцини.

Станом на початок червня, половина дорослого населення Великої Британії вже отримали дві дози вакцини проти коронавірусу. При цьому три чверті дорослих отримали перший укол.

Уряд Великої Британії розглядає можливість зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для медичних працівників. На думку урядовців, це може допомогти зупинити поширення COVID-19 в лікарнях.

Міністр з питань вакцинації Надхім Захаві 30 травня також заявив, що рішення про остаточне скасування локдауну в Англії 21 червня буде прийнято після оцінки даних про зараження, госпіталізацію, вакцинацію та нові варіанти коронавірусу. Влада хоче бути переконаною в доцільності скасування обмежень.

27 травня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що наразі зарано говорити, чи припиняться обмеження 21 червня. Уряд розробив дорожню карту для Англії, але Джонсон попередив, що швидко поширюваний індійський варіант коронавірусу B.1.617.2 створює ризик для цього плану.

При цьому прем'єр переконаний, що кроки, спрямовані на полегшення локдауну, які вже зроблені, були правильними, але подальше послаблення буде залежати від того, наскільки вакцинація допоможе у боротьбі із цим варіантом COVID.