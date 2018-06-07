7 червня: свята і важливі події на цей день

Історичні події, свята і народні прикмети 7 червня
Всі свята 7 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
Сьогодні немає міжнародних свят, але ми познайомимо вас з національними і професійними подіями, які відзначаються в багатьох країнах 7 червня. Так, Іспанія святкує День республіки, Норвегія - День проголошення незалежності, Хорватія відзначає День міжнародного визнання Республіки як суверенної держави, Перу святкує День прапора, в Данії вшановується День народження Принца Йоахіма, Киргизстан вітає своїх фінансових і економічних працівників, а на Мальті згадується День мучеників.
Православний світ 7 червня відзначає Третє Знайдення Голови Пророка Іоанна Предтечі.
У народі 7 червня відзначається Іванів день, іменований також Медвяні роси. У цей період рослини покриваються "шкідливими" медовими росами, які виділяють комахи.
Головна прикмета дня: якщо на Іванів день рясно цвіте горобина, буде хороший урожай вівса.
У 1632 році в Індії закладений мавзолей Тадж-Махал.
Фото: 7 червня 1632 року розпочалося будівництво Тадж-Махала (pixabay.com/rmac8oppo)
У 1929 році в Римі було утворено суверенну державу Ватикан.
У 1963 році група "Роллінг Стоунс" вперше виступила на телебаченні.
У 1991 році в Україні відбулося перепідпорядкування республіці союзних підприємств на її території.
У 1848 році - Поль Гоген, відомий французький живописець-постімпрессіоніст.
У 1917 році - Дін Мартін, американський актор і співак.
У 1933 році - Аркадій Арканов, радянський письменник-сатирик.
У 1938 році - Олександр Дольський, радянський поет, композитор, бард.
У 1940 році - Том Джонс, англійський співак.
У 1942 році - Муаммар Каддафі, лівійський державний діяч.
У 1958 році - Прінс, американський музикант, співак, гітарист.
У 1986 році - Наталія Іонова (Глюк'oza), російська співачка.
У 1930 році - Петро Холодний-старший, український художник-імпрессіоніст.
У 1935 році - Іван Мічурін, радянський біолог і селекціонер.
У 2015 році - Крістофер Лі, англійський актор.
Сьогодні іменини святкують: Вікторія, Олена, Іван, Інокентій, Федір.
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