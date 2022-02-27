676 техніки, 3500 убитих: названі загальні втрати російських військ в Україні

Росія у війні проти України за неповні три доби зазнала дуже великих втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби МВС України .

Так, військові ЗСУ і сили тероборони дають відсіч російським військам на всіх напрямках, починаючи з моменту нападу вранці 24 лютого. Збиваються ворожі літаки і вертольоти, підбиваються і захоплюються танки й артилерія, гинуть і потрапляють в полон солдати агресора.

Згідно з оперативними даними про втрати російської армії в Україні 26 лютого 2022 року, окупанти втратили: