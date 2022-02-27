RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

676 техніки, 3500 убитих: названі загальні втрати російських військ в Україні

Автор: Володимир Костирін

Росія у війні проти України за неповні три доби зазнала дуже великих втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби МВС України.

Так, військові ЗСУ і сили тероборони дають відсіч російським військам на всіх напрямках, починаючи з моменту нападу вранці 24 лютого. Збиваються ворожі літаки і вертольоти, підбиваються і захоплюються танки й артилерія, гинуть і потрапляють в полон солдати агресора.

Згідно з оперативними даними про втрати російської армії в Україні 26 лютого 2022 року, окупанти втратили:

  • Літаки - 14 штук
  • Вертольоти-8 штук
  • Танки - 102 штуки
  • ББМ - 536 штук
  • Гармати -15 штук
  • БУК - 1 штука
  • Загиблих - 3500 осіб
  • Полонених - 200 осіб

Нагадаємо, що українська протиповітряна оборона збила ще один російський Іл-76 з десантом.

Також повідомлялося, що російські війська змушені через свої втрати взяти оперативну паузу і поки зупинили просування на Київ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниРосійська ФедераціяВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України