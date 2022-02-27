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676 техніки, 3500 убитих: названі загальні втрати російських військ в Україні

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Неділя 27 лютого 2022 00:23
676 техніки, 3500 убитих: названі загальні втрати російських військ в Україні Фото: знищений російський танк в Чернігівській області (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Володимир Костирін

Росія у війні проти України за неповні три доби зазнала дуже великих втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби МВС України.

Так, військові ЗСУ і сили тероборони дають відсіч російським військам на всіх напрямках, починаючи з моменту нападу вранці 24 лютого. Збиваються ворожі літаки і вертольоти, підбиваються і захоплюються танки й артилерія, гинуть і потрапляють в полон солдати агресора.

Згідно з оперативними даними про втрати російської армії в Україні 26 лютого 2022 року, окупанти втратили:

  • Літаки - 14 штук
  • Вертольоти-8 штук
  • Танки - 102 штуки
  • ББМ - 536 штук
  • Гармати -15 штук
  • БУК - 1 штука
  • Загиблих - 3500 осіб
  • Полонених - 200 осіб

Нагадаємо, що українська протиповітряна оборона збила ще один російський Іл-76 з десантом.

Також повідомлялося, що російські війська змушені через свої втрати взяти оперативну паузу і поки зупинили просування на Київ.

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