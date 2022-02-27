676 техніки, 3500 убитих: названі загальні втрати російських військ в Україні
Росія у війні проти України за неповні три доби зазнала дуже великих втрат у живій силі та техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби МВС України.
Так, військові ЗСУ і сили тероборони дають відсіч російським військам на всіх напрямках, починаючи з моменту нападу вранці 24 лютого. Збиваються ворожі літаки і вертольоти, підбиваються і захоплюються танки й артилерія, гинуть і потрапляють в полон солдати агресора.
Згідно з оперативними даними про втрати російської армії в Україні 26 лютого 2022 року, окупанти втратили:
- Літаки - 14 штук
- Вертольоти-8 штук
- Танки - 102 штуки
- ББМ - 536 штук
- Гармати -15 штук
- БУК - 1 штука
- Загиблих - 3500 осіб
- Полонених - 200 осіб
Нагадаємо, що українська протиповітряна оборона збила ще один російський Іл-76 з десантом.
Також повідомлялося, що російські війська змушені через свої втрати взяти оперативну паузу і поки зупинили просування на Київ.