Понад 62 тис. клієнтів "Дніпропетровськгаз Збут" користуються чат-ботом в Viber

Чат-ботом в Viber вже користуються понад 62 тис. споживачів ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут". Серед переваг онлайн-сервісу: миттєва оплата послуг в режимі 24/7, відсутність черг і безпека грошових операцій. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"За допомогою онлайн-сервісу 7104ua в Viber клієнти ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" можуть передавати показання лічильника, перевіряти стан особового рахунку та платити за газ. Нещодавно рахунки за газ стали доступні у форматі PDF. Щоб оплатити послугу, треба завантажити документ", - йдеться в соощении.

У прес-службі зазначили, що під одним акаунтом у Viber можна зареєструвати відразу п'ять особових рахунків.

"Сучасний ритм життя дуже швидкий і насичений. Людям не хочеться витрачати зайвий час на чекання в чергах. А вайбер-бот - це зручно і просто, особливо, якщо смартфон завжди з собою", - говорить директор ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" Соболь Тетяна.

За словами прес-служби, щоб приєднатися до 7104ua в Viber, треба відсканувати QR-код.

"Між тим, найпопулярнішим онлайн-сервісом для споживачів досі є "Особистий кабінет" на сайті 104.ua. Там можна написати повідомлення газовій компанії, замовити зворотній дзвінок Контакт-центру, завантажити та роздрукувати квитанцію на оплату газу, а також відкрити додаткову вкладку "Доставка газу". "Особистим кабінетом" користуються майже 520 тисяч клієнтів ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут", - йдеться в повідомленні.