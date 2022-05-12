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62 роки на п'ятьох: в РФ засудили кримських татар по "справі Хізб ут-Тахрір"

Фото: в Росії засудили кримських татар по справі Хізб ут-Тахрір (pixxabay.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив учасників "другої сімферопольської групи" від 12 до 14 років ув’язнення. Їх звинуватили за статтею "організація та участь у діяльності терористичної організації" у рамках "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену ВР України з прав людини Людмилу Денісову.

Тофіка Абдулгазієва, Владлена Абдулкадирова, Іззета Абдуллаєва, Меджита Абдурахманова за сфабрикованою справою засуджено до 12 років колонії суворого режиму, перші 5 з яких вони відбуватимуть у тюрмі. Після відбуття покарання їх буде обмежено на рік у свободі пересування.

Біляла Аділова засуджено до 14 років позбавлення волі у колонії суворого режиму, із них перші 5 років він проведе у тюрмі, а після відбуття покарання буде обмежений на півтора роки у свободі пересування.

До арешту у березні 2019 року кримські татари брали активну участь у громадському житті народу, займалися організацією свят, відвідували суди, допомагали сім'ям політв'язнів. Усі п'ятеро є учасниками правозахисного об'єднання "Кримська солідарність".

"14 неповнолітніх дітей кримських татар залишаться без годувальників", - резюмувала Денісова.

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