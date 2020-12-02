Більше 60% українців незадоволені діями влади по боротьбі з COVID-19

В кінці листопада 2020 року більшість українців незадоволені діями влади по боротьбі з епідемією коронавірусу. Зокрема, 34% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського 62% - не задоволені.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Найбільше серед органів центральної влади опитані незадоволені роботою Кабінету міністрів (72%) та Верховної Ради (78%).

Діяльністю Міністерства охорони здоров'я у боротьбі з епідемією задоволені 28%, незадоволені - 68%. Роботою Міністерства внутрішніх справ задоволені 28%, незадоволені - 60%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 28-30 листопада 2020 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Центру Разумкова, у жовтні 2020 року переважають негативні оцінки заявлений і дій президента Володимира Зеленського. Українці незадоволені економічною ситуацією та станом боротьби з корупцією.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в кінці листопада введення жорсткого карантину підтримували 42% українців. При цьому, 58% підтримують введення локдауну на новорічні свята.