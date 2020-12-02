ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Більше 60% українців незадоволені діями влади по боротьбі з COVID-19

Київ, Середа 02 грудня 2020 12:05
Більше 60% українців незадоволені діями влади по боротьбі з COVID-19
Фото: РНБО (president.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Найгірше оцінюються дії парламенту і Кабміну

В кінці листопада 2020 року більшість українців незадоволені діями влади по боротьбі з епідемією коронавірусу. Зокрема, 34% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського 62% - не задоволені.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Найбільше серед органів центральної влади опитані незадоволені роботою Кабінету міністрів (72%) та Верховної Ради (78%).

Діяльністю Міністерства охорони здоров'я у боротьбі з епідемією задоволені 28%, незадоволені - 68%. Роботою Міністерства внутрішніх справ задоволені 28%, незадоволені - 60%.

Більше 60% українців незадоволені діями влади по боротьбі з COVID-19

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 28-30 листопада 2020 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Центру Разумкова, у жовтні 2020 року переважають негативні оцінки заявлений і дій президента Володимира Зеленського. Українці незадоволені економічною ситуацією та станом боротьби з корупцією.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в кінці листопада введення жорсткого карантину підтримували 42% українців. При цьому, 58% підтримують введення локдауну на новорічні свята.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Кабінет Міністрів УкраїниопросКарантинКоронавірусЛокдаун

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся