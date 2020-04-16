60 мільйонів гривень - допомога "Київстар" у боротьбі з COVID-19

У зв’язку із впровадженням карантину в Україні, "Київстар" виділив благодійну допомогу на закупівлю медичного обладнання, а також реалізував десяток ініціатив, спрямованих на підтримку своїх абонентів та бізнес-клієнтів.

"Київстар виділяє 30 мільйонів гривень благодійної допомоги на закупівлю необхідного обладнання та засобів захисту для лікарів, – коментує президент "Київстар" Олександр Комаров. – Також ми намагаємося підтримати всіх, хто зараз потребує допомоги: 50 тисячам медиків нарахували бонуси на рахунки, надаємо безкоштовні консультації від лікарів в додатку "Доктор онлайн2, нарахували бонуси абонентам у роумінгу, допомагаємо бізнес-клієнтам впровадити систему віддаленого офісу і надаємо пільгові умови, а також багато іншого. У фінансовому еквіваленті такі інвестиції становлять ще близько 30 мільйонів гривень».

До переліку ініціатив, які вже реалізувала компанія Київстар, увійшли:

Спільно з БФ "Твоя опора" компанія закупить 10 апаратів штучної вентиляції легень та 20 моніторів, що відстежують стан тяжкохворих пацієнтів, від світового лідера з розробки та виробництва медичного обладнання – німецької компанії Drager. Решту благодійної допомоги буде спрямовано на витратні матеріали, що забезпечать роботу обладнання протягом року, та засоби особистого захисту для українських медиків.

З 25 березня усім медикам-абонентам компанії, номери яких внесені до реєстру медичних працівників, оператор нараховує по 150 бонусів (1 бонус – еквівалент 1 грн). За два тижні від початку акції бонус був нарахований більше ніж 50 тисячам лікарів та медсестер.

Для абонентів, які знаходяться за кордоном, доступні безкоштовні дзвінки на номери інформаційної гарячої лінії МЗС України. Також у період з 16 по 18 березня абонентам передплаченої форми обслуговування, які знаходилися у роумінгу, було нараховано по 60 грн для послуг зв’язку, а контрактним абонентам – по 10 безкоштовних хвилин.

На період карантину "Київстар" разом із партнером зробив консультації лікарів у додатку Doctor Online безкоштовними для абонентів усіх телеком операторів. Користувачі, незалежно від місця перебування, матимуть змогу безкоштовно проконсультуватися 24/7 із понад 60 кваліфікованими лікарями та отримати рекомендації по лікуванню, використовуючи чат, відео- або аудіо-дзвінок.

"Київстар" скасував абонплату на рішення для віддаленого офісу. За умовами спеціальної пропозиції бізнес-клієнти можуть підключити без внесення абонплати найбільш затребувані сервіси, що дозволяють вести ділову активність на належному рівні.

Для усіх абонентів доступні безкоштовні дзвінки з території України на номери гарячих ліній МОЗ України, Центру громадського здоров’я, Урядового контакт-центру тощо, де можна дізнатись інформацію про заходи профілактики. Абоненти мобільного зв’язку можуть користуватись інформаційно-довідковими сайтами урядових установ без списання мегабайтів трафіку. Зокрема, це інформаційні сайти Всесвітньої організації охорони здоров’я, Міністерств охорони здоров’я та закордонних справ України, сайт covid19 гарячої лінії Кабінету Міністрів України тощо.

За зверненням МОЗ Київстар робить регулярні інформаційні SMS-розсилки для абонентів щодо заходів захисту від COVID-19 та перебування на карантині.

Контрактні та бізнес-клієнти "Київстар" мають змогу відтермінувати оплату за послуги, використані в березні чи квітні 2020 року.

Компанія підтримує національний проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" - платформа "Київстар ТБ" надає доступ до телеканалів, що транслюватимуть навчальні уроки для школярів, усім користувачам.

Безкоштовний доступ до Prometheus та Wikipedia.

Таким чином загальна сума соціальних інвестицій "Київстар", враховуючі благодійну допомогу та реалізацію низки проєктів, становить близько 60 мільйонів гривень.

Детальніше про ініціативи "Київстар" можна дізнатись за посиланням: kyivstar.ua/uk/covid2019

Довідка про "Київстар":

"Київстар" – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G для 26,2 млн абонентів. Акціонери

"Київстар" – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). "Київстар" понад 20 років працює в Україні і є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.