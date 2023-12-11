Боль в груди и онемение конечностей: 6 опасных симптомов, которые нельзя игнорировать

Внезапное онемение рук и ног

Если у вас немеют конечности (а также лицо), это может являться признаком инсульта. Особенно важно не игнорировать такие проявления, если они односторонние, то есть только справа или только слева, и возникают внезапно.

Параллельно должно насторожить головокружение, неспособность удерживать равновесие и трудности во время ходьбы.

Также могут внезапно возникнуть сильные головные боли, проблемы со зрением и речью.

Нельзя медлить и ждать, пока эти симптомы исчезнут. Важна каждая минута, поэтому следует обратиться за помощью как можно скорее.

Особенно это касается людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, в частности повышенное артериальное давление и мерцательную аритмию.

Боль в груди

Почти все люди по крайней мере раз в жизни чувствовали боль в груди - тупую пульсирующую или острую колющую. Когда стоит волноваться?

Боль или ощущение жжения и сжатия в груди могут являться признаками сердечного приступа, особенно если эти симптомы возникают во время физической активности.

Иногда ощущение жжения может распространяться на шею, челюсть и плечи.

Дискомфорт может длиться несколько минут, усиливаться, когда человек активен, исчезать на какое-то время и возникать вновь.

Часто боль в груди не связана с сердцем. Она может быть обусловлена изжогой или другими проблемами пищеварения.

Однако не пытайтесь переждать - обратитесь к врачу.

Чувствительность и боль в задней части голени

Эти симптомы могут быть признаком тромба и болезни под названием "тромбоз глубоких вен" (ТГВ).

ТГВ может развиться, если у вас есть заболевание, влияющее на свертываемость крови. Также ТГВ может возникнуть, если человек долго был прикован к постели.

Другие факторы риска - беременность, прием противозачаточных таблеток, курение и избыточный вес.

Если у вас есть тромб, вы можете ощущать боль и жар в этом участке. Кроме того, появляются припухлость и покраснение.

ТГВ - серьезное заболевание. Сгустки крови могут оторваться, попасть в кровоток и заблокировать приток крови в легкие. Как следствие, развивается легочная эмболия, которая может быть смертельной.

Кровь в моче

Для появления крови в моче есть несколько причин.

Первая - это камни в почках. Они могут вызывать сильную боль в боку или спине и окрашивать мочу в розовый либо красный цвет.

Некоторые камни могут выйти из организма сами по себе, но ожидание может быть болезненным. А большие камни нередко нужно "измельчить".

Именно поэтому важно обратиться к врачу. Он выполнит компьютерную томографию или УЗИ, чтобы обнаружить камни, определить их размер и назначить лечение.

Второй причиной появления крови в моче является инфекция мочевыводящих путей. Больные также жалуются на частые позывы к мочеиспусканию и жжение во время похода в туалет. Если игнорировать эти симптомы, могут возникнуть осложнения.

И, в-третьих, кровь в моче иногда может являться признаком рака мочевого пузыря или почек. Установить этот диагноз может только врач после тщательного обследования.

Хрипы

Обратитесь к врачу, если вы слышите свистящий звук или хрипы во время дыхания. Это может быть признаком астмы, заболевания легких, тяжелой аллергической реакции или воздействия химических веществ.

Данный симптом также может сигнализировать о пневмонии или бронхите.

Только врач может выявить причину и назначить лечение.

Суицидальные мысли

Если вы испытываете отчаяние и безнадежность и задумываетесь о самоубийстве как способе решить ваши проблемы, немедленно обратитесь за помощью.

Такие мысли преимущественно являются следствием депрессии, посттравматического стрессового расстройства, булимии или анорексии (расстройств пищевого поведения), употребления психоактивных веществ. Все эти состояния поддаются лечению, главное - не медлить.