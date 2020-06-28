Єврокомісія зібрала понад 6 млрд євро на розробку вакцини від коронавірусу

Єврокомісія і неурядова організація Global Citizen у ході міжнародного онлайн-марафону зібрали ще 6,15 млрд євро на розробку вакцини від коронавірусу COVID-19. ЄК під час марафону пообіцяла виділити 4,9 млрд євро.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в Twitter.

"Спасибі всім, хто вніс свій внесок! Цей дивовижний марафон - це зворушливий і відчутний момент єдності між громадянами, урядами, благодійниками, організаціями охорони здоров'я та лідерами бізнесу", - написала вона.

Ці кошти підуть на розробку вакцини проти коронавірусу і забезпечення того, що доступ до неї матимуть також найбідніші країни.

Фон дер Ляйєн підкреслила кожен у світі повинен мати доступ до тестування, а також до будь-яких можливих методів лікування або вакцини, незалежно від того, де він живе, звідки він або як він виглядає.

Як повідомляє Deutsche Welle, Єврокомісія виступила співорганізатором марафону разом з заснованої в США неурядовою організацією Global Citizen ("Громадянин світу").

Єврокомісія під час марафону пообіцяла виділити 4,9 млрд євро.

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина додатково надасть 383 млн євро. Інші великі пожертви надійшли з США і Канади.

Раніше Єврокомісія вже зібрала 10 млрд євро на розробку майбутньої вакцини та надання її бідним країнам світу.

Нагадаємо, раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на відкритті міжнародного марафону зі збору коштів оголосила, що Брюссель виділить 1 млрд євро на розробку вакцини.

Франція і Німеччина заявили про виділення ще 1,025 млрд євро на розробку вакцини від коронавірусу COVID-19.

Очікується, що світові лідери повинні залучити на розробку вакцини проти коронавірусу не менше 7,5 млрд євро.

За даними ВООЗ, у світі розробляють 133 потенційних вакцини проти COVID-19.