6 червня: свята і важливі події на цей день

6 червня 2018 року своє професійне свято відзначають українські журналісти, а 219 років тому в цей день народився поет Олександр Пушкін
Всі свята 6 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
В Україні 6 червня святкується День журналістики. Це професійне свято всіх працівників засобів масової інформації: журналістів, кореспондентів, операторів, репортерів і ін.
6 червня в світі відзначається Міжнародний день російської мови, заснований під егідою ООН і приурочений до дня народження великого російського поета А. С. Пушкіна.
У народі 6 червня вшановується Симон Стовпник (Шипшина). Вважалося, що з моменту зацвітання шипшини починалося справжнє літо.
Головна прикмета дня: якщо на Стовпника йде дощ, буде багато грибів.
У 1882 році - день народження електричної праски.
У 1922 році в СРСР почав виходити щомісячний літературний журнал "Селянка".
У 1937 році почала роботу перша в світі дрейфуюча науково-дослідна станція "Північний полюс-1".
У 1957 році в СРСР відкрито перший магазин "Дитячий світ".
У 1984 році - день народження комп'ютерної гри "Тетріс".
Фото: 6 червня народився поет Олександр Пушкін (pixabay.com/snow-dog)
У 1599 році - Дієго Веласкес, відомий іспанський художник.
У 1749 році - Осип Дерибас, російський адмірал, один із засновників Одеси.
У 1799 році - Олександр Пушкін, великий російський поет і прозаїк.
У 1889 році - Ігор Сікорський, український вчений, авіаконструктор.
У 1895 році - Микола Щорс, український військовий діяч.
У 1903 році - Арам Хачатурян, радянський композитор.
У 1960 році - Стів Вай, американський рок-гітарист.
У 1870 році - Фердинанд Врангель російський мореплавець, дослідник.
У 1995 році - Савелій Крамаров радянський актор театру і кіно.
У 2012 році - Володимир Крутов радянський хокеїст і тренер.
Сьогодні іменини святкують: Григорій, Олена, Іван, Ксенія, Микита, Семен, Степан, Федір.
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