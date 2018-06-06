6 червня: свята і важливі події на цей день

6 червня 2018 року своє професійне свято відзначають українські журналісти, а 219 років тому в цей день народився поет Олександр Пушкін

Всі свята 6 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

6 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

В Україні 6 червня святкується День журналістики. Це професійне свято всіх працівників засобів масової інформації: журналістів, кореспондентів, операторів, репортерів і ін.

6 червня в світі відзначається Міжнародний день російської мови, заснований під егідою ООН і приурочений до дня народження великого російського поета А. С. Пушкіна.

У народі 6 червня вшановується Симон Стовпник (Шипшина). Вважалося, що з моменту зацвітання шипшини починалося справжнє літо.

Головна прикмета дня: якщо на Стовпника йде дощ, буде багато грибів.

6 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1882 році - день народження електричної праски.

У 1922 році в СРСР почав виходити щомісячний літературний журнал "Селянка".

У 1937 році почала роботу перша в світі дрейфуюча науково-дослідна станція "Північний полюс-1".

У 1957 році в СРСР відкрито перший магазин "Дитячий світ".

У 1984 році - день народження комп'ютерної гри "Тетріс".

Фото: 6 червня народився поет Олександр Пушкін (pixabay.com/snow-dog)

6 червня: в цей день народилися

У 1599 році - Дієго Веласкес, відомий іспанський художник.

У 1749 році - Осип Дерибас, російський адмірал, один із засновників Одеси.

У 1799 році - Олександр Пушкін, великий російський поет і прозаїк.

У 1889 році - Ігор Сікорський, український вчений, авіаконструктор.

У 1895 році - Микола Щорс, український військовий діяч.

У 1903 році - Арам Хачатурян, радянський композитор.

У 1960 році - Стів Вай, американський рок-гітарист.

6 червня: в цей день померли

У 1870 році - Фердинанд Врангель російський мореплавець, дослідник.

У 1995 році - Савелій Крамаров радянський актор театру і кіно.

У 2012 році - Володимир Крутов радянський хокеїст і тренер.

Іменинники 6 червня

Сьогодні іменини святкують: Григорій, Олена, Іван, Ксенія, Микита, Семен, Степан, Федір.

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