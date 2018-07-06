6 липня: свята і важливі події на цей день

6 липня у всьому світі відзначається День поцілунку

Всі свята 6 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

6 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

6 липня все світ ось уже більше сотні років щорічно відзначає неофіційне, але популярне і романтичне свято - Всесвітній день поцілунку.

У народі 6 липня, напередодні Івана Купала, відзначається день Горпини Купальниці. Вважалося, що в цей період потрібно обов'язково попаритися в лазні і скупатися в річці - це корисно для здоров'я і омолодження.

Також в ніч з Горпини на Купала - найкращий час для пошуку скарбів, ворожінь і магічних ритуалів. Прикмета дня: якщо на Аграфену посіяти ріпу - вона вродить багато.

Фото: 6 липня святкується Горпина Купальниця (pixabay.com/Pexels)

6 липня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1785 році національною валютою Америки став долар.

У 1885 році вперше людина отримала вакцину проти сказу.

У 1957 році зустрілися майбутні творці "Бітлз" Джон Леннон і Пол Маккартні.

У 1973 році у групи "Queen" вийшов перший сингл "Keep Yourself Alive".

У 1958 році в Києві було відкрито Національний Експоцентр України "ВДНГ".

У 1994 році відбулася прем'єра американського фільму "Форрест Гамп" режисера Роберта Земекіса.

6 липня: в цей день народилися

У 1897 році - Анатолій Мариенгоф, російський поет, драматург родоначальник імажинізму.

У 1925 році - Білл Хейлі, американський співак і музикант, перший виконавець рок-н-ролу.

У 1935 році - Тензін Г'яцо, 14-й далай-лама, духовний лідер буддистів.

У 1946 році - Джордж Буш молодший, 43-й президент США.

У 1946 році - Сильвестр Сталлоне, американський кіноактор, режисер, сценарист.

Фото: 6 липня 1946 року народився Сильвестр Сталлоне (facebook.com/UraInform)

6 липня: в цей день померли

У 1415 році - Ян Гус, національний чеський герой.

У 1854 році - Георг Симон Ом, німецький фізик, який відкрив основний закон електричного кола.

У 1893 році - Гі де Мопассан, відомий французький письменник, новеліст.

У 1934 році - Нестор Махно, український революціонер, командир повстанської армії, анархіст.

У 1971 році - Луї Армстронг, великий американський джазмен, лідер джаз-бендів, композитор.

У 2008 році - Нонна Мордюкова, радянська актриса кіно.

Іменинники 6 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Горпина, Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Митрофан, Петро, ​​Святослав, Федір.

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