6 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

6 серпня під егідою ООН у світі проводиться Міжнародний день "Лікарі світу за мир". Детальніше про всі події цього дня - в матеріалі

Які свята відзначаються сьогодні в Україні та світі, які значимі історичні події відбулися 6 серпня, а також хто народився і помер в цей день, вам розповість Styler.

6 серпня: яке сьогодні свято та пам'ятні дати

Щорічно 6 серпня під егідою ООН у світі проводиться Міжнародний день "Лікарі світу за мир".

Також сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї, приурочений до Дня пам'яті жертв атомного бомбардування Хіросіми.

Католики в цей день відзначають свято Преображення Господнього.

У народі 6 серпня шануються Борис і Гліб, перші руські святі. День вважався пожежонебезпечним і грозовим, а тому селяни намагалися не виходити на поля, щоб уникнути блискавки. Головна прикмета дня: прийшли Гліб і Борис – за хліб не берися.

6 серпня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні і світі в різні роки

У 1806 році Священна Римська імперія припинила своє існування.

У 1915 році під час Першої світової війни відбулася легендарна "Атака мерців" під російською опорної фортецею Осовець.

У 1932 році почався перший Венеціанський кінофестиваль.

У 1945 році Збройні сили Америки здійснили скидання атомної бомби на японське місто Хіросіму.

У 1961 році стартував радянський космічний корабель "Восток-2" під командуванням Германа Титова.

У 1968 році диск "Waiting for the Sun" групи "The Doors" став золотим.

У 1991 році з'явилася перша в світі веб-сторінка.

6 серпня: у цей день народилися

У 1881 році – Олександр Флемінг, шотландський бактеріолог, який відкрив пеніцилін.

У 1910 році – Чарльз Крайтон, англійський кінорежисер, майстер комедії.

У 1948 році – Микола Авілов, український десятиборець, рекордсмен.

6 серпня: у цей день померли

У 1657 році – Богдан Хмельницький, видатний український гетьман, полководець, державний діяч.

У 1660 році – Дієго Родрігес Веласкес, іспанський художник, найбільший представник бароко.

У 1925 році – убитий Григорій Котовський, радянський військовий, командир Червоної Армії.

У 1983 році – Клаус Номі, американський співак, один з перших людей, померлих від Сніду.

Іменинники 6 серпня

Сьогодні свої іменини святкують: Анатолій, Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Христина, Микола, Роман.