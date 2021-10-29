Майже 500 тисяч нових випадків COVID у світі виявили за добу

За добу, 27 жовтня, у світі виявили 474 517 нових випадків коронавірусу. Зокрема, в США - 78 460 заражень, в Росії - 40 096, в Британії - 39 842.

Про це повідомляє РБК Украина з посиланням на дані сайту Worldometers .

Крім того, у Німеччині - 26610 випадків, в Україні - 26071. За кількістю нових заражень Україна четверта в Європі.

7 825 людей у світі померли від недуги. За цим показником Україна четверта в світі і друга в Європі.