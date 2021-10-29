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Майже 500 тисяч нових випадків COVID у світі виявили за добу

Автор: Артур Родивилов

За добу, 27 жовтня, у світі виявили 474 517 нових випадків коронавірусу. Зокрема, в США - 78 460 заражень, в Росії - 40 096, в Британії - 39 842.

Про це повідомляє РБК Украина з посиланням на дані сайту Worldometers.

Крім того, у Німеччині - 26610 випадків, в Україні - 26071. За кількістю нових заражень Україна четверта в Європі.

7 825 людей у світі померли від недуги. За цим показником Україна четверта в світі і друга в Європі.

Нагадаємо, з 1 листопада Київ переходить у "червону" зону.

Сьогодні у "червону" зону карантину входять вісім областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська та Миколаївська.

У "жовтій" зоні залишається три регіони - Кіровоградська, Закарпатська та Вінницька. Решта поки належать до помаранчевого рівня епідбезпеки.

Відзначити, Україна оновила антирекорд щодо коронавірусу.

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Коронавірус