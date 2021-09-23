У 50 країнах світу до кінця вересня не вдасться вакцинувати 10% населення, - ВООЗ

Виступаючи в середу на саміті з питань боротьби з пандемією, він повідомив, що з обіцяного країнами з високими доходами іншим державам 1 млрд доз вакцини реально було надано менше ніж 15%.

Майже 90% багатих країн вже досягли поставленої ВООЗ мети охопити до кінця вересня вакцинацією від COVID-19 не менше 10% населення, сказав Гебреєсус.

"Нам необхідна сьогодні тверда глобальна прихильність підтримці вакцинації щонайменше 40% населення кожної країни до кінця нинішнього року і 70% до середини 2022 року", - додав він.

За його словами, для досягнення цих цілей "саме зараз необхідні 2 млрд доз для країн з низькими та середніми доходами".

У зв'язку з цим глава ВООЗ закликав "країни та компанії, що контролюють глобальне постачання вакцинами", негайно виконати свою обіцянку поділитися препаратами, сприяти негайній передачі технологій і прав інтелектуальної власності на вакцини, а також внести корективи в плани найближчих постачань для механізму COVAX і Африканського трастового об'єднання із закупівлі вакцин (AVAT).