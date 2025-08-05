5 привычек, которые не дают похудеть после 50 лет: вы их придерживаетесь?

Избегание силовых тренировок

Диетолог Уитни Стюарт рассказала, что если вы увлекаетесь кардиотренировками, но редко выполняете силовые упражнения, вы теряете важный компонент похудения, особенно в позднем возрасте.

Силовые тренировки могут помочь сохранить мышцы, ускорить метаболизм и способствовать постоянному контролю веса после 50 лет.

Мышцы - это машина для сжигания калорий. Однако с возрастом мышечная масса естественным образом уменьшается. Поэтому, если вы активно не работаете над ее восстановлением или поддержанием, то метаболизм может замедлиться.

Силовые тренировки помогают бороться с этим, наращивая мышцы, что помогает сжигать больше калорий, даже когда вы не тренируетесь.

Простые упражнения для тела, такие как отжимания, планки и приседания, легко можно выполнять дома без оборудования. Они помогут укрепить большие группы мышц, а также нарастить силу корпуса.

Соблюдение модных диет

Диеты из интернета часто обещают быстрые результаты. Однако они редко предлагают длительные результаты.

Многие модные диеты являются ограничительными, часто исключая целые группы продуктов или резко уменьшая калории. Хотя вы можете увидеть, как показатели на весах временно падают, но такой подход может иметь обратный эффект, еще больше замедляя метаболизм.

Соблюдение диеты с низким содержанием белка и низкой калорийностью может иметь обратный эффект, еще больше уменьшая мышечную массу и замедляя метаболизм. Без достаточного количества белка организм может расщеплять мышцы для получения энергии, что затрудняет поддержание здорового веса в долгосрочной перспективе.

Пренебрежение сном

После 50 лет режим сна может естественным образом стать более нестабильным из-за изменений образа жизни, стресса или гормональных сдвигов. Недосыпание нарушает работу гормонов, регулирующих голод, таких как лептин и грелин. Этот дисбаланс может привести к усилению тяги, особенно к высококалорийной пище.

Некоторые возрастные изменения в режимах сна являются нормальными, например, ранний сон ночью и раннее пробуждение утром. Однако вы должны регулярно получать семь-девять часов сна.

Не менять питание

С возрастом энергетические потребности естественно начинают снижаться. Поэтому, если вы питаетесь так же, как и всегда, вы можете начать набирать вес, даже если пища, которую вы едите, полезна.

Бездумные перекусы, особенно вечером, могут саботировать усилия по похудению. Многие люди едят от скуки или по привычке, смотря телевизор и часто выбирая калорийную пищу.

Не пить достаточно воды

Гидратация играет ключевую роль в пищеварении, метаболизме и общем ощущении сытости. Однако с возрастом чувство жажды уменьшается. Как следствие, многие пожилые люди не пьют достаточно жидкости.

Поскольку обезвоживание также может замедлить метаболические процессы организма, то оно может затруднить эффективное сжигание калорий.

Поэтому стоит стараться выпивать не менее восьми стаканов воды в день. Для еще лучших результатов в похудении старайтесь выпивать большой стакан воды перед едой. Эта простая и эффективная стратегия может помочь быстрее почувствовать сытость и предотвратить переедание.