5 всем доступных продуктов, которые работают как "уколы для похудения"

Эксперт назвала 5 типов продуктов, которые "работают как уколы для похудения". Она объяснила, что эти продукты могут замедлять пищеварение и помогать чувствовать сытость - но без потенциальных побочных эффектов.
О какой именно еде речь, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express.
В последние годы лекарства, известные как ингибиторы GLP-1, приобрели значительную популярность благодаря своей эффективности в контроле уровня сахара в крови у пациентов с диабетом и помощи в снижении веса. Это такие препараты как Wegovy (семаглутид) и Mounjaro (тирзепатин).
Хотя эти препараты будут назначаться пациентам, которым, по мнению врачей, они нужны, NHS все же рекомендует придерживаться здоровой диеты и режима физических упражнений для контроля веса.
И, по словам одного эксперта, существуют продукты, которые могут иметь похожий эффект на ингибиторы GLP-1. Эксперт по питанию Мария АбиХанна, объяснила, что определенные продукты могут делать то же, что и уколы для похудения естественно и без побочных эффектов.
Первым в списке Марии стоит белок. Она советует всегда иметь в вашей корзине яйца, греческий йогурт и эдамаме.
"Белок является одним из самых эффективных питательных веществ для стимулирования гормонов сытости, таких как пептид YY (PYY) и GLP-1", - сказала она.
Два яйца (13 г белка) или порция греческого йогурта (около 10 г) могут помочь настроить организм на меньшую тягу к еде в течение дня. Эдамаме - еще один богатый белком вариант, который также является разумным перекусом.
Клетчатка поможет замедлить пищеварение. Примеры таких продуктов включают семена чиа, чечевицу и овес.
Клетчатка физически замедляет процесс пищеварения и помогает регулировать уровень сахара в крови - это два ключевых эффекта GLP-1. Семена чиа содержат пять граммов клетчатки на столовую ложку и расширяются в желудке, задерживая опорожнение желудка.
Чечевица и овес обеспечивают комбинацию растворимой клетчатки и резистентного крахмала для дальнейшего усиления чувства сытости."
Мария говорит, что вам не нужно "бояться" жиров, если вы покупаете "правильный вид". Здоровые жиры помогают вам дольше чувствовать сытость, задерживая пищеварение.
"Авокадо и арахисовая паста богаты мононенасыщенными жирами и клетчаткой, которые вместе помогают избежать упадка сил после еды. Попробуйте совместить половину авокадо с яйцами или арахисовую пасту с нарезанными яблоками для комбинации, которая борется с голодом", - говорит эксперт.
По словам Марии, "не все углеводы являются врагом", особенно те, которые медленно перевариваются. Киноа, сладкий картофель и чечевица богаты клетчаткой и резистентным крахмалом, помогая вам оставаться сытыми без цикла энергетических скачков и упадка сил. Речь идет о том, чтобы оставаться энергичным, не провоцируя "сахарные качели" в крови.
Эти овощи растягивают ваш желудок и быстрее сигнализируют о насыщении.
"Листовая зелень, брокколи и огурцы идеально подходят для увеличения объема пищи без увеличения калорийности, помогая вашему кишечнику сообщить мозгу: "Мы сыты"", - отметила Мария.
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