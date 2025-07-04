5 всем доступных продуктов, которые работают как "уколы для похудения"

Эксперт назвала 5 типов продуктов, которые "работают как уколы для похудения". Она объяснила, что эти продукты могут замедлять пищеварение и помогать чувствовать сытость - но без потенциальных побочных эффектов.

О какой именно еде речь, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express.

Что известно об уколах для похудения?

В последние годы лекарства, известные как ингибиторы GLP-1, приобрели значительную популярность благодаря своей эффективности в контроле уровня сахара в крови у пациентов с диабетом и помощи в снижении веса. Это такие препараты как Wegovy (семаглутид) и Mounjaro (тирзепатин).

Хотя эти препараты будут назначаться пациентам, которым, по мнению врачей, они нужны, NHS все же рекомендует придерживаться здоровой диеты и режима физических упражнений для контроля веса.

И, по словам одного эксперта, существуют продукты, которые могут иметь похожий эффект на ингибиторы GLP-1. Эксперт по питанию Мария АбиХанна, объяснила, что определенные продукты могут делать то же, что и уколы для похудения естественно и без побочных эффектов.

Белок

Первым в списке Марии стоит белок. Она советует всегда иметь в вашей корзине яйца, греческий йогурт и эдамаме.

"Белок является одним из самых эффективных питательных веществ для стимулирования гормонов сытости, таких как пептид YY (PYY) и GLP-1", - сказала она.

Два яйца (13 г белка) или порция греческого йогурта (около 10 г) могут помочь настроить организм на меньшую тягу к еде в течение дня. Эдамаме - еще один богатый белком вариант, который также является разумным перекусом.

Клетчатка

Клетчатка поможет замедлить пищеварение. Примеры таких продуктов включают семена чиа, чечевицу и овес.

Клетчатка физически замедляет процесс пищеварения и помогает регулировать уровень сахара в крови - это два ключевых эффекта GLP-1. Семена чиа содержат пять граммов клетчатки на столовую ложку и расширяются в желудке, задерживая опорожнение желудка.

Чечевица и овес обеспечивают комбинацию растворимой клетчатки и резистентного крахмала для дальнейшего усиления чувства сытости."

Здоровые жиры

Мария говорит, что вам не нужно "бояться" жиров, если вы покупаете "правильный вид". Здоровые жиры помогают вам дольше чувствовать сытость, задерживая пищеварение.

"Авокадо и арахисовая паста богаты мононенасыщенными жирами и клетчаткой, которые вместе помогают избежать упадка сил после еды. Попробуйте совместить половину авокадо с яйцами или арахисовую пасту с нарезанными яблоками для комбинации, которая борется с голодом", - говорит эксперт.

Умные углеводы

По словам Марии, "не все углеводы являются врагом", особенно те, которые медленно перевариваются. Киноа, сладкий картофель и чечевица богаты клетчаткой и резистентным крахмалом, помогая вам оставаться сытыми без цикла энергетических скачков и упадка сил. Речь идет о том, чтобы оставаться энергичным, не провоцируя "сахарные качели" в крови.

Объемные, низкокалорийные овощи

Эти овощи растягивают ваш желудок и быстрее сигнализируют о насыщении.

"Листовая зелень, брокколи и огурцы идеально подходят для увеличения объема пищи без увеличения калорийности, помогая вашему кишечнику сообщить мозгу: "Мы сыты"", - отметила Мария.