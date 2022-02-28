Більше 5 тисяч людей поранені і вбиті: стали відомі втрати окупанта у війні з Україною

З початку повномасштабної війни Росії проти України російські війська зазнали нищівних втрат. Всього за чотири для близько 5300 російських військовий були вбиті і поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника Міністра оборони України Ганни Маляр в Facebook.
Так, станом на 6:00 понеділка військам країни-загарбника були нанесені наступні втрати:
Зазначимо, що сьогодні російські війська намагалися штурмувати околиці Києва, однак отримали відсіч і зазнали значних втрат.
Крім того, захисники Ірпеня відбили чергову атаку російських військ, і спалили нову техніку ворога.