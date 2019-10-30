Понад 5 тис. споживачів "Львівгаз Збуту" можуть керувати запасом газу онлайн

Клієнти ТОВ "Львівгаз Збут", які є учасниками акції "Твоя енергонезалежність", отримали можливість обирати обсяг газу та період, в який його найвигідніше використовувати. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У Львівській області акційною пропозицією скористались 5080 побутових клієнтів, котрі придбали 5,8 млн куб. м газу. Близько 70% акційних покупок були здійснені онлайн. Тому можливість керування запасом газу знаходиться на платформі Особистого кабінету на сайті 104.ua", - йдеться у повідомленні.

З 15 жовтня в режимі онлайн клієнти можуть самостійно обрати період, в який вони будуть використовувати "акційний" газ. Для цього до останнього дня поточного місяця споживання в "Особистому кабінеті" на сайті 104.ua необхідно оформити заявку.

"За базовими умовами акції, якщо ціна газу на загальних умовах ПСО нижча, то споживач отримує газ за меншою ціною та оплачується по ціні ПСО, а запас зберігається. Якщо споживач використовує ресурс газового запасу, то слід буде оплатити виключно вартість доставки замовленого обсягу газу. Рахунок за доставку споживач отримає на свою поштову адресу, або має змогу завантажити в своєму "Особистому кабінеті", - йдеться у повідомленні.

Учасникам акції, які не зареєстровані в "Особистому кабінеті", для оформлення заявки необхідно звернутися до Центру обслуговування клієнтів. Шаблон заявки доступний на офіційному сайті ТОВ "Львівгаз Збут".

"Користуватися зарезервованим запасом газу можна від 1 жовтня 2019 року до 31 березня 2020 року. Якщо резерв газу буде витрачено до 1 квітня 2020 року, споживач зможе отримати газ на загальних умовах - по ціні ПСО, котра діятиме на той час. Споживачі, котрі до 1 квітня 2020 року не використають передплачений газ, зможуть скористатись залишком коштів. Також залишок коштів можна використати у випадках, коли ціна ПСО на газ буде нижча, аніж ціна акції", - йдеться у повідомленні.