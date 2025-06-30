5 салатов, которые улучшают пищеварение и работу кишечника: легкие рецепты

Салат из свеклы и чернослива

Ингредиенты:

свекла - 2 шт.

чернослив - 100 г (без косточек)

грецкие орехи - 50 г

чеснок - 1 зубчик (по желанию)

йогурт или растительное масло - 2-3 ст. ложки

соль - по вкусу

Свеклу нужно натереть на крупной терке. Чернослив замочите в теплой воде на 10-15 минут, затем нарежьте соломкой.

Орехи немного подсушите на сковороде или в духовке и измельчите, а чеснок мелко натрите.

Смешайте свеклу, чернослив, орехи и чеснок. Заправьте йогуртом и добавьте соль по вкусу.

Нутрициолог Ольга Шаевская рассказала, что свекла богата клетчаткой и улучшает перистальтику. Чернослив действует как мягкое природное слабительное.

Салат из свеклы и чернослива (фото: Freepik)

Салат из капусты и моркови

Ингредиенты:

белокочанная капуста - 300 г

морковь - 1-2 шт.

лимонный сок - 2-3 ст. л

растительное масло (подсолнечное или оливковое) - 2 ст. л.

соль и перец - по вкусу

Капусту нужно тонко нашинковать, а морковь натереть на крупной терке. Добавьте к овощам лимонный сок, масло, соль и перец.

Хорошо перемешайте и немного помните руками, чтобы капуста стала мягче. Оставить на 10-15 минут настояться.

Этот салат очень полезен для кишечника, ведь грубые волокна очищают и нормализуют стул.

Салат из капусты и моркови (фото: Freepik)

Салат с авокадо и чиа

Ингредиенты:

авокадо - 1 шт.

помидоры черри - 6-8 шт.

огурец - 1 шт.

лимонный сок - 1-2 ст. л

оливковое масло - 1 ст. л

семена чиа - 1 ч. л

соль и перец - по вкусу

зелень (петрушка, руккола или укроп) - по вкусу

Авокадо очистите, удалите косточку и нарежьте кубиками. Огурец и помидоры нарежьте на кусочки. Добавьте измельченную зелень.

Заправьте все лимонным соком, оливковым маслом, солью и перцем. Посыпьте семенами чиа и перемешайте.

Авокадо богато полезными жирами и клетчаткой, а чиа улучшает движение пищи по кишечнику.

Салат с авокадо и чиа (фото: Freepik)

Салат из яблока и сельдерея

Ингредиенты:

яблоко - 1 шт.

сельдерей (стебель) - 2 шт.

греческий йогурт - 2-3 ст.л

лимонный сок - 1 ч.л

соль и перец - по вкусу

грецкие орехи - горсть

Яблоко нарежьте тонкими ломтиками или соломкой и сбрызните лимонным соком. Стебли сельдерея нарежьте тонкими полукольцами или мелкой соломкой.

Смешайте яблоко и сельдерей в миске. Добавьте йогурт, посолите, поперчите - перемешайте.

Пектин в яблоках и клетчатка сельдерея мягко стимулируют пищеварение.

Салат с яблоками (фото: Freepik)

Салат из квашеной капусты и моркови

Ингредиенты:

квашеная капуста - 300 г

морковь - 1 средняя

лук репчатый

растительное масло - 2-3 ст.л

сахар - 0,5 ч. ложки

перец - по вкусу

Морковь натрите на крупной терке. Если капуста очень кислая - слегка промойте водой и отожмите.

По желанию нарежьте полукольцами лук. Соедините все ингредиенты в миске, добавьте сахар и перец. Заправьте растительным маслом и хорошо перемешайте.

Этот салат очень полезен, ведь кисломолочные бактерии нормализуют миклофлору кишечника.

Салат из квашеной капусты (фото: Freepik)