5 салатов, которые улучшают пищеварение и работу кишечника: легкие рецепты

Улучшить пищеварение и поддержать здоровье кишечника можно с помощью вкусных салатов, богатых клетчаткой, пробиотиками и полезными жирами. Они не только улучшают микрофлору, но и приносят легкость и энергию ежедневно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ольги Шаевской.
Ингредиенты:
Свеклу нужно натереть на крупной терке. Чернослив замочите в теплой воде на 10-15 минут, затем нарежьте соломкой.
Орехи немного подсушите на сковороде или в духовке и измельчите, а чеснок мелко натрите.
Смешайте свеклу, чернослив, орехи и чеснок. Заправьте йогуртом и добавьте соль по вкусу.
Нутрициолог Ольга Шаевская рассказала, что свекла богата клетчаткой и улучшает перистальтику. Чернослив действует как мягкое природное слабительное.
Ингредиенты:
Капусту нужно тонко нашинковать, а морковь натереть на крупной терке. Добавьте к овощам лимонный сок, масло, соль и перец.
Хорошо перемешайте и немного помните руками, чтобы капуста стала мягче. Оставить на 10-15 минут настояться.
Этот салат очень полезен для кишечника, ведь грубые волокна очищают и нормализуют стул.
Ингредиенты:
Авокадо очистите, удалите косточку и нарежьте кубиками. Огурец и помидоры нарежьте на кусочки. Добавьте измельченную зелень.
Заправьте все лимонным соком, оливковым маслом, солью и перцем. Посыпьте семенами чиа и перемешайте.
Авокадо богато полезными жирами и клетчаткой, а чиа улучшает движение пищи по кишечнику.
Ингредиенты:
Яблоко нарежьте тонкими ломтиками или соломкой и сбрызните лимонным соком. Стебли сельдерея нарежьте тонкими полукольцами или мелкой соломкой.
Смешайте яблоко и сельдерей в миске. Добавьте йогурт, посолите, поперчите - перемешайте.
Пектин в яблоках и клетчатка сельдерея мягко стимулируют пищеварение.
Ингредиенты:
Морковь натрите на крупной терке. Если капуста очень кислая - слегка промойте водой и отожмите.
По желанию нарежьте полукольцами лук. Соедините все ингредиенты в миске, добавьте сахар и перец. Заправьте растительным маслом и хорошо перемешайте.
Этот салат очень полезен, ведь кисломолочные бактерии нормализуют миклофлору кишечника.
Салат из квашеной капусты (фото: Freepik)
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