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5 салатов, которые улучшают пищеварение и работу кишечника: легкие рецепты

Понедельник 30 июня 2025 07:45
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5 салатов, которые улучшают пищеварение и работу кишечника: легкие рецепты 5 рецептов салатов, которые полезны для кишечника (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Улучшить пищеварение и поддержать здоровье кишечника можно с помощью вкусных салатов, богатых клетчаткой, пробиотиками и полезными жирами. Они не только улучшают микрофлору, но и приносят легкость и энергию ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ольги Шаевской.

Салат из свеклы и чернослива

Ингредиенты:

  • свекла - 2 шт.
  • чернослив - 100 г (без косточек)
  • грецкие орехи - 50 г
  • чеснок - 1 зубчик (по желанию)
  • йогурт или растительное масло - 2-3 ст. ложки
  • соль - по вкусу

Свеклу нужно натереть на крупной терке. Чернослив замочите в теплой воде на 10-15 минут, затем нарежьте соломкой.

Орехи немного подсушите на сковороде или в духовке и измельчите, а чеснок мелко натрите.

Смешайте свеклу, чернослив, орехи и чеснок. Заправьте йогуртом и добавьте соль по вкусу.

Нутрициолог Ольга Шаевская рассказала, что свекла богата клетчаткой и улучшает перистальтику. Чернослив действует как мягкое природное слабительное.

5 салатов, которые улучшают пищеварение и работу кишечника: легкие рецептыСалат из свеклы и чернослива (фото: Freepik)

Салат из капусты и моркови

Ингредиенты:

  • белокочанная капуста - 300 г
  • морковь - 1-2 шт.
  • лимонный сок - 2-3 ст. л
  • растительное масло (подсолнечное или оливковое) - 2 ст. л.
  • соль и перец - по вкусу

Капусту нужно тонко нашинковать, а морковь натереть на крупной терке. Добавьте к овощам лимонный сок, масло, соль и перец.

Хорошо перемешайте и немного помните руками, чтобы капуста стала мягче. Оставить на 10-15 минут настояться.

Этот салат очень полезен для кишечника, ведь грубые волокна очищают и нормализуют стул.

5 салатов, которые улучшают пищеварение и работу кишечника: легкие рецептыСалат из капусты и моркови (фото: Freepik)

Салат с авокадо и чиа

Ингредиенты:

  • авокадо - 1 шт.
  • помидоры черри - 6-8 шт.
  • огурец - 1 шт.
  • лимонный сок - 1-2 ст. л
  • оливковое масло - 1 ст. л
  • семена чиа - 1 ч. л
  • соль и перец - по вкусу
  • зелень (петрушка, руккола или укроп) - по вкусу

Авокадо очистите, удалите косточку и нарежьте кубиками. Огурец и помидоры нарежьте на кусочки. Добавьте измельченную зелень.

Заправьте все лимонным соком, оливковым маслом, солью и перцем. Посыпьте семенами чиа и перемешайте.

Авокадо богато полезными жирами и клетчаткой, а чиа улучшает движение пищи по кишечнику.

5 салатов, которые улучшают пищеварение и работу кишечника: легкие рецептыСалат с авокадо и чиа (фото: Freepik)

Салат из яблока и сельдерея

Ингредиенты:

  • яблоко - 1 шт.
  • сельдерей (стебель) - 2 шт.
  • греческий йогурт - 2-3 ст.л
  • лимонный сок - 1 ч.л
  • соль и перец - по вкусу
  • грецкие орехи - горсть

Яблоко нарежьте тонкими ломтиками или соломкой и сбрызните лимонным соком. Стебли сельдерея нарежьте тонкими полукольцами или мелкой соломкой.

Смешайте яблоко и сельдерей в миске. Добавьте йогурт, посолите, поперчите - перемешайте.

Пектин в яблоках и клетчатка сельдерея мягко стимулируют пищеварение.

5 салатов, которые улучшают пищеварение и работу кишечника: легкие рецептыСалат с яблоками (фото: Freepik)

Салат из квашеной капусты и моркови

Ингредиенты:

  • квашеная капуста - 300 г
  • морковь - 1 средняя
  • лук репчатый
  • растительное масло - 2-3 ст.л
  • сахар - 0,5 ч. ложки
  • перец - по вкусу

Морковь натрите на крупной терке. Если капуста очень кислая - слегка промойте водой и отожмите.

По желанию нарежьте полукольцами лук. Соедините все ингредиенты в миске, добавьте сахар и перец. Заправьте растительным маслом и хорошо перемешайте.

Этот салат очень полезен, ведь кисломолочные бактерии нормализуют миклофлору кишечника.

5 салатов, которые улучшают пищеварение и работу кишечника: легкие рецепты

Салат из квашеной капусты (фото: Freepik)

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Рецепты Здоровая еда Салаты
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