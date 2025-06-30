5 салатов, которые улучшают пищеварение и работу кишечника: легкие рецепты
Улучшить пищеварение и поддержать здоровье кишечника можно с помощью вкусных салатов, богатых клетчаткой, пробиотиками и полезными жирами. Они не только улучшают микрофлору, но и приносят легкость и энергию ежедневно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ольги Шаевской.
Салат из свеклы и чернослива
Ингредиенты:
- свекла - 2 шт.
- чернослив - 100 г (без косточек)
- грецкие орехи - 50 г
- чеснок - 1 зубчик (по желанию)
- йогурт или растительное масло - 2-3 ст. ложки
- соль - по вкусу
Свеклу нужно натереть на крупной терке. Чернослив замочите в теплой воде на 10-15 минут, затем нарежьте соломкой.
Орехи немного подсушите на сковороде или в духовке и измельчите, а чеснок мелко натрите.
Смешайте свеклу, чернослив, орехи и чеснок. Заправьте йогуртом и добавьте соль по вкусу.
Нутрициолог Ольга Шаевская рассказала, что свекла богата клетчаткой и улучшает перистальтику. Чернослив действует как мягкое природное слабительное.
Салат из свеклы и чернослива (фото: Freepik)
Салат из капусты и моркови
Ингредиенты:
- белокочанная капуста - 300 г
- морковь - 1-2 шт.
- лимонный сок - 2-3 ст. л
- растительное масло (подсолнечное или оливковое) - 2 ст. л.
- соль и перец - по вкусу
Капусту нужно тонко нашинковать, а морковь натереть на крупной терке. Добавьте к овощам лимонный сок, масло, соль и перец.
Хорошо перемешайте и немного помните руками, чтобы капуста стала мягче. Оставить на 10-15 минут настояться.
Этот салат очень полезен для кишечника, ведь грубые волокна очищают и нормализуют стул.
Салат из капусты и моркови (фото: Freepik)
Салат с авокадо и чиа
Ингредиенты:
- авокадо - 1 шт.
- помидоры черри - 6-8 шт.
- огурец - 1 шт.
- лимонный сок - 1-2 ст. л
- оливковое масло - 1 ст. л
- семена чиа - 1 ч. л
- соль и перец - по вкусу
- зелень (петрушка, руккола или укроп) - по вкусу
Авокадо очистите, удалите косточку и нарежьте кубиками. Огурец и помидоры нарежьте на кусочки. Добавьте измельченную зелень.
Заправьте все лимонным соком, оливковым маслом, солью и перцем. Посыпьте семенами чиа и перемешайте.
Авокадо богато полезными жирами и клетчаткой, а чиа улучшает движение пищи по кишечнику.
Салат с авокадо и чиа (фото: Freepik)
Салат из яблока и сельдерея
Ингредиенты:
- яблоко - 1 шт.
- сельдерей (стебель) - 2 шт.
- греческий йогурт - 2-3 ст.л
- лимонный сок - 1 ч.л
- соль и перец - по вкусу
- грецкие орехи - горсть
Яблоко нарежьте тонкими ломтиками или соломкой и сбрызните лимонным соком. Стебли сельдерея нарежьте тонкими полукольцами или мелкой соломкой.
Смешайте яблоко и сельдерей в миске. Добавьте йогурт, посолите, поперчите - перемешайте.
Пектин в яблоках и клетчатка сельдерея мягко стимулируют пищеварение.
Салат с яблоками (фото: Freepik)
Салат из квашеной капусты и моркови
Ингредиенты:
- квашеная капуста - 300 г
- морковь - 1 средняя
- лук репчатый
- растительное масло - 2-3 ст.л
- сахар - 0,5 ч. ложки
- перец - по вкусу
Морковь натрите на крупной терке. Если капуста очень кислая - слегка промойте водой и отожмите.
По желанию нарежьте полукольцами лук. Соедините все ингредиенты в миске, добавьте сахар и перец. Заправьте растительным маслом и хорошо перемешайте.
Этот салат очень полезен, ведь кисломолочные бактерии нормализуют миклофлору кишечника.
Салат из квашеной капусты (фото: Freepik)
Вас может заинтересовать
- Рецепт легкого салата на ужин без майонеза, который вы захотите готовить каждый день
- 5 рецептов блюд из молодого картофеля, которые понравятся каждому
- Вкусный яблочный пирог, который готовится всего 10 минут