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5 причин, почему ваш мозг выбирает еду как "успокоительное"

Четверг 26 июня 2025 17:25
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5 причин, почему ваш мозг выбирает еду как "успокоительное" Нутрициолог рассказала, почему во время стресса хочется есть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В состоянии стресса мозг активирует механизмы, которые побуждают нас есть. Это не просто привычка, а сложная реакция, связанная с гормонами, нейромедиаторами и эмоциональной регуляцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Елены Костюк.

Почему еда стала антидепрессантом

Когда в жизни эмоционально тяжело, то еда становится:

  • источником дофамина ненадолго
  • способом справиться со стрессом, когда аппетит "ломается"
  • единственным разрешенным удовольствием
  • механизмом притупления эмоций, которые нет сил прожить

Иногда человеку нужна не диета, а регуляция нервной системы, поддержка и мягкий перезапуск привычек.

По словам эксперта, когда эмоционально трудно, то падает уровень дофамина. А жирное и соленое - стимулирует его мгновенно. Поэтому даже если тебе не вкусно, мозг "вознагражден".

Стресс приводит к расстройству аппетита. При постоянном кортизоле нарушается баланс:

  • лептина (гормон сытости)
  • инсулина (уровень сахара в крови)
  • грелина (гормон голода)

В результате тело хочет есть даже без голода, просто чтобы "выжить".

После приема пищи активируется парасимпатическая система:

  • снижается пульс
  • мышцы расслабляются
  • тревожность притупляется

Также еда "глушит" эмоции: злость, печаль, стыд и усталость.

В таком состоянии стоит не наказывать себя, а понять, что именно человек пытаешься "заглушить". Необходимо научиться возвращать удовольствие - не только через тарелку.

Что стоит делать

Распознайте "голод эмоций"

Стоит спросить себя, действительно ли вы голодны или просто расстроены. Физический голод растет постепенно, а эмоциональный - внезапно и часто связан с тягой к сладкому или жирному.

Найдите замену еде

Отвлекитесь в этот момент: короткая прогулка, душ, дыхательные упражнения. Также можно выпить чай с травами или послушать музыку.

Научитесь дозировать

Если очень хочется что-то съесть, то позвольте себе немного, но сознательно, не на ходу. Ешьте медленно, смакуйте и не наказывайте себя за это.

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