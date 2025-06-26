5 причин, почему ваш мозг выбирает еду как "успокоительное"
В состоянии стресса мозг активирует механизмы, которые побуждают нас есть. Это не просто привычка, а сложная реакция, связанная с гормонами, нейромедиаторами и эмоциональной регуляцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Елены Костюк.
Почему еда стала антидепрессантом
Когда в жизни эмоционально тяжело, то еда становится:
- источником дофамина ненадолго
- способом справиться со стрессом, когда аппетит "ломается"
- единственным разрешенным удовольствием
- механизмом притупления эмоций, которые нет сил прожить
Иногда человеку нужна не диета, а регуляция нервной системы, поддержка и мягкий перезапуск привычек.
По словам эксперта, когда эмоционально трудно, то падает уровень дофамина. А жирное и соленое - стимулирует его мгновенно. Поэтому даже если тебе не вкусно, мозг "вознагражден".
Стресс приводит к расстройству аппетита. При постоянном кортизоле нарушается баланс:
- лептина (гормон сытости)
- инсулина (уровень сахара в крови)
- грелина (гормон голода)
В результате тело хочет есть даже без голода, просто чтобы "выжить".
После приема пищи активируется парасимпатическая система:
- снижается пульс
- мышцы расслабляются
- тревожность притупляется
Также еда "глушит" эмоции: злость, печаль, стыд и усталость.
В таком состоянии стоит не наказывать себя, а понять, что именно человек пытаешься "заглушить". Необходимо научиться возвращать удовольствие - не только через тарелку.
Что стоит делать
Распознайте "голод эмоций"
Стоит спросить себя, действительно ли вы голодны или просто расстроены. Физический голод растет постепенно, а эмоциональный - внезапно и часто связан с тягой к сладкому или жирному.
Найдите замену еде
Отвлекитесь в этот момент: короткая прогулка, душ, дыхательные упражнения. Также можно выпить чай с травами или послушать музыку.
Научитесь дозировать
Если очень хочется что-то съесть, то позвольте себе немного, но сознательно, не на ходу. Ешьте медленно, смакуйте и не наказывайте себя за это.
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