5 "повседневных" продуктов, которые облегчат неприятные симптомы менопаузы

Симптомы менопаузы и пременопаузы могут дать о себе знать женщинам уже после 30 лет. Хорошая новость в том, что облегчить самочувствие можно правильными продуктами.

Какие 5 продуктов надо есть женщинам в менопаузе, объясняет РБК-Украина со ссылкой на Surrey Live.

Семена льна

Семена льна обеспечивают небольшой дополнительный прирост растительных омега-3, клетчатки и пребиотической клетчатки - это важно для здоровья кишечника и сердечно-сосудистой системы". Семена льна могут помочь облегчить определенные симптомы менопаузы.

Они богаты лигнанами, которые обладают фитоэстрогенными свойствами, которые могут помочь сбалансировать уровень эстрогена в организме. Семена льна могут стать настоящей находкой для женщин, переживающих менопаузу. Исследования показывают, что семена льна могут значительно уменьшить количество и тяжесть менопаузальных симптомов, таких как приливы, ночная потливость и вагинальная сухость.

Ягоды

Богатые антиоксидантами, ягоды могут поддерживать общее здоровье мозга и сердца. Исследования показали, что потребление фруктов, особенно ягод, может уменьшить распространенность и тяжесть приливов и ночной потливости, которые являются распространенными признаками менопаузы.

Ягоды, насыщенные антиоксидантами, считаются такими, которые помогают гормональному равновесию и уменьшают воспаление, способствуя хорошему самочувствию во время менопаузы.

Свекла

Свекла содержит диетические нитраты, которые могут помочь с кровотоком и физической работоспособностью.

Свекла может поддерживать энергию и сердечно-сосудистое здоровье, а также имеет потенциальные преимущества для смягчения симптомов менопаузы, особенно тех, которые связаны со здоровьем сердца и усталостью.

Свекла, насыщенная природными нитратами, известна своей способностью улучшать кровообращение, потенциально уменьшая риск сердечных проблем - беспокойств, которые часто усиливаются после менопаузы из-за резкого снижения уровня эстрогена.

Его высокое содержание железа также может повысить выносливость и жизненную силу, противодействуя изнурительной усталости, которую часто испытывают в течение менопаузы.

Яблоки

Яблоки обеспечивают клетчатку для здоровья кишечника и содержат растительные соединения, включая фитоэстрогены, но в небольших количествах. Включение яблок в здоровую, сбалансированную диету, богатую фруктами и овощами, потенциально может облегчить определенные симптомы менопаузы, в частности приливы.

Наряду с другими "охлаждающими" продуктами, такими как бананы, шпинат и брокколи, яблоки могут помочь регулировать температуру тела. Клетчатка в яблоках способствует пищеварению, тогда как калий помогает контролировать артериальное давление - оба эти фактора полезны во время менопаузы.

Терпкая вишня

Содержащая мелатонин и антиоксиданты, вишня может поддерживать общее качество сна у некоторых людей. Однако эффекты обычно небольшие и не являются заменой для более широких стратегий сна и образа жизни.

Благодаря содержанию мелатонина и триптофана, терпкая вишня может помочь облегчить определенные симптомы менопаузы, особенно те, что связаны с нарушениями сна. Она также может предложить преимущества для настроения и уменьшения воспаления.