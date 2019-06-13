За 5 місяців 2019 року в АДС "Харківміськгазу" надійшло понад 6 тис. викликів

З початку року аварійно-диспетчерська служба АТ "Харківміськгаз" прийняла 6087 викликів, з них 5537 - про витік газу. В середньому за добу АДС відпрацьовує близько 45 заявок. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Майже 53% заявок пов'язані з аварійними ситуаціями на внутрішньобудинкових мережах. При таких обставинах потрібно негайне вирішення питання забезпечення технічного обслуговування таких мереж. Згідно із законом, це покладено на власників будівель і споруд. На другому місці - виклики, пов'язані з витоками газу в різьбових з'єднаннях на надземної частини газопроводу-вводу", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що зазвичай більше викликів надходить в опалювальний сезон.

"Якщо у теплий період року надходить приблизно 1 тис. заявок на місяць, то взимку їх кількість зростає на 35-40%. Як показує практика, в більшості випадків самі споживачі порушують правила безпечного користування газом в побуті: самовільним встановленням газових приладів для обігріву приміщень, втручанням в конструкцію системи газопостачання та газових приладів, а також не містять їх у неналежному технічному стані", - йдеться в повідомленні.

Аварійно-диспетчерська служба АТ "Харківміськгаз" працює 24 години на добу, сім днів на тиждень. Для цілодобового оперативного реагування на аварійні ситуації АДС має 15 спецавтомобілів служби "104" обладнаних радіозв'язком, проблисковими маячками, інструментами та іншими необхідними технічними засобами. А також постійно вдосконалюють свої професійні навички в реальних умовах беруть участь в огляді-конкурсах АДС і навчально-тренувальних навчаннях з іншими службами екстреного реагування.

"Фахівці "Харківміськгазу" постійно нагадують і проводять роз'яснювальну роботу щодо дотримання правил безпечного використання газу в побуті. При появі в приміщенні запаху газу споживач повинен негайно припинити користування газовими приладами, перекрити крани перед ними, відчинити вікна або кватирки для наскрізного провітрювання приміщення та зателефонувати в аварійно-диспетчерську службу за телефоном "104", - йдеться в повідомленні.