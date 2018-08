5 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

Ілюстративне фото (pixabay.com/siobhandolezal)

5 серпня в світі відзначається Міжнародний день світлофора. Детальніше про всі події цього дня - в матеріалі

Які свята відзначаються сьогодні в Україні та світі, які значимі історичні події відбулися 5 серпня, а також хто народився і помер в цей день, вам розповість Styler.

5 серпня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Щороку 5 серпня в світі відзначається Міжнародний день світлофора.

В Україні в першу неділю серпня відзначається День Повітряних сил Збройних сил України, і в 2018 році свято припадає на 5 число.

У народі 5 серпня вшановується Трохим Безсонник. На цей період приходиться розпал жнив, а тому селянам спати було ніколи. Також у цей час збирали калину, малину та інші ягоди і робили з них варення на зиму. Головна прикмета дня: вечірній туман – до хорошої погоди.

5 серпня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні і світі в різні роки

У 1772 році відбувся перший поділ Польщі між державами: Росією, Пруссією і Австрією.

У 1914 році в Америці були встановлені перші в світі електричні світлофори.

У 1941 році під час Другої світової війни почалася оборона Одеси від фашистських загарбників.

У 1956 році відбулося відкриття I Спартакіади народів СРСР.

В 1967 році група "Пінк Флойд" випустила свій перший альбом "The Piper at the Gates of Dawn".

5 серпня: у цей день народилися

У 1844 році – Ілля Рєпін, відомий російський живописець.

У 1850 році – Гі де Мопассан, видатний французький письменник-новеліст.

У 1898 році – Василь Лебедєв-Кумач, радянський поет-пісняр.

У 1903 році – Борис Гмиря, український оперний і камерний співак.

У 1930 – Ніл Армстронг, американський астронавт, перша людина, що ступила на Місяць.

5 серпня: у цей день померли

У 1895 році – Фрідріх Енгельс, німецький філософ, основоположник марксизму.

У 1932 році – Саша Чорний, російський поет Срібного століття.

У 1940 році – Дмитро Яворницький, український історик, археолог.

У 1962 році – Мерилін Монро, відома американська актриса, співачка і секс-символ 50-х років.

У 1987 році – Анатолій Папанов, радянський актор театру і кіно.

У 1991 році – Соітіро Хонда, японський підприємець, засновник компанії "Honda Motors".

Іменинники 5 серпня

Сьогодні свої іменини святкують: Андрій, Ганна, Віталій, Михайло, Трохим, Федір.