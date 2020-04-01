Понад 5,7 тис. осіб в Бразилії заразилися COVID-19

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За добу в країні померли 42 людини

В Бразилії внаслідок коронавірусу за добу (31 березня) померли 42 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я країни.

Наголошується, що в цілому кількість підтверджених випадків зараження інфекцією COVID-19 складає 5717 бразильців. За весь час виявлення вірусу в країні помер 201 осіб. Таким чином рівень смертності в Бразилії досяг 3,5%.

Заразилися 5717 людина. Найбільше хворих - в штатах Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу.

Нагадаємо, минулого тижня президент Бразилії Жаир Болсонару закликає бразильців повернутися до роботи і припинити паніку через пандемії коронавіруса. У зверненні до нації 25 березня президент Бразилії закликав мерів і губернаторів штатів скасувати карантинні заходи, які призвели до того, що Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу майже зупинилися.