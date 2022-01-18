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Понад 460 тисяч: у Франції Новий добовий рекорд по хворих коронавірусом

Автор: Дмитрий Кузнецов

У вівторок, 18 січня, у Франції за добу зареєстрували понад 464 тисячі нових випадків коронавірусу. Це стало найвищим показником за добу з початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

"За останні 24 години було виявлено 464 769 нових випадків COVID-19", - повідомляє телеканал.

Попередній рекорд по добовій захворюваності коронавірусом у Франції був зафіксований 3 січня. Тоді інфекцію виявили у 430 341 людини.

За даними видання, також зросла кількість госпіталізацій. Цей показник збільшився на 11% За тиждень. В середньому в країні в лікарню з коронавірусом потрапляє понад 2,4 тисячі осіб.

Крім того, зросла і смертність у лікарнях. Щодня в них помирає 215 пацієнтів.

Нагадаємо, 17 січня парламент Франції затвердив більш суворі обмеження для невакцинованих від COVID-19.

Зазначимо, раніше міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран допустив, що число заражень коронавірусом за день може досягти 1 млн випадків.

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ФранціяКоронавірус