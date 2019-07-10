У Канаді чадним газом в мотелі отруїлися понад 40 осіб

У мотелі у канадському Вінніпезі 46 осіб госпіталізовано через отруєння чадним газом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський канал CNN.

Згідно з інформацією місцевої пожежної служби, всього з мотелю Super 8 рятувальники евакуювали 52 особи.

"Сьогоднішній інцидент у готелі Вінніпега не був витоком газу. Це було отруєння чадним газом. Чадний газ виробляється шляхом неповного згоряння, вентиляції газових плит, котлів опалення, печей, газових водонагрівачів і сушок для одягу", - уточнюють канадські фахівці провінції Манітоба.

Нагадаємо, у селі Неліпино Закарпатської області в результаті вибуху газоповітряної суміші було пошкоджено житловий будинок, а також травмовано дві особи. Унаслідок вибуху власнику будинка діагностували опікові травми 1-3 ступеню важкості на площі 35% тіла, а його дворічний онук отримав забій лобової кістки та розсічення шкіри над бровою.

Як повідомляло РБК-Україна, три людини постраждали унаслідок вибуху ручної гранати у багатоквартирному житловому будинку на околиці столицІ Грузії. Інцидент стався у поселенні Варкетілі, вибух прогримів опівночі. Постраждалі були госпіталізовані у різні клініки міста.