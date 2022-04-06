42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн

00:35 Демократи вимагають від Адміністрації президента США допомогти Україні з кібербезпекою.

У листі Байдену сенатор Ед Маркі та член палати представників Білл Кітинг висловили занепокоєння тим, що Росія може завдати удару у відповідь новими кібератаками в Україні.

Законодавці хочуть, щоб нещодавно сформоване бюро кібербезпеки зміцнювало співпрацю США з Україною та європейськими союзниками та допомагало захищатися від російських хакерських загроз.

00:32 Франція допоможе розслідувати воєнні злочини РФ в Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський домовився з президентом Франції Еммануелем Макроном під час телефонної розмови.

Лідери також обговорили ситуацію у Маріуполі.

Київську область звільнили від окупантів

До 2 квітня українським військовим вдалося звільнити всю Київську область. Під контроль також повернулася Чорнобильська АЕС та частина державного кордону з Білоруссю.

Проводиться розмінування та зачистка територій, після чого розпочнеться відновлення критичної інфраструктури регіону.

Масові вбивства у Бучі, Ірпені, Гостомелі

У звільненій Бучі Київської області було виявлено безліч тіл мирних жителів зі слідами тортур, зґвалтування, зокрема, підлітків та дітей.

Правоохоронці зафіксували понад 400 жертв агресора. При цьому наголошується, що це число буде більшим у міру продовження розслідування військових злочинів РФ.

Росія нарощує війська на Донбасі

Окупанти продовжують спроби просунутися ближче до адмінкордонів Донецької та Луганської областей.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що основні зусилля ворог має намір кинути на оточення сил у зоні ООС. Здійснюється перекидання військ з інших військових округів, ворог налагоджує логістику, створює запаси боєприпасів, ракет та ПММ.

Маріуполь у блокаді

Тяжкі бої в Маріуполі тривають з перших днів російського вторгнення. Міська інфраструктура зруйнована, а 40% будинків не підлягають відновленню. За оцінками військових, місто контролюють 50/50% українські та російські збройні сили.

Евакуацію мирного населення ускладнено постійними обстрілами. Окупанти також блокують рух евакуаційних автобусів до Маріуполя. Зафіксовано масові випадки депортації жителів міста на територію Росії.

Загроза захоплення Харкова

У Харкові ворог не припиняє обстріли житлових районів. Окупанти намагаються блокувати частину населених пунктів області, але зазнають втрат і не можуть відновити наступ далі Ізюма.

У Міноборони України 4 квітня повідомили, що війська агресора готуються захопити Харків. При цьому мер Ігор Терехов заявив, що місто добре озброєне та підготовлене до оборони.

Що відбувається у тимчасово окупованих областях

На захоплених територіях Запорізької області окупанти призначають керівництво місцевих органів влади, затримують активістів, відключають українські телеканали, мобільний зв'язок.

На Херсонщині викрадають громадських діячів. Сам Херсон оточений російськими військами, місто закрито на в'їзд та виїзд, закінчуються запаси продовольства та медикаментів.

Місцеві жителі регулярно виходять на протести навіть під загрозою обстрілів.

Ситуація у регіонах

Війська РФ відступили із Чернігівської області. Відновлено автомобільне сполучення Чернігова з Києвом. У самому місті через обстріл було зруйновано 70% інфраструктури.

Сумську область зачищають від ворожих військ. Звільнено Сумський, Конотопський, Шосткинський, Охтирський, Роменський райони. При цьому в області нарахували понад 200 жертв військових злочинів РФ.

У Миколаєві продовжуються ракетні атаки, обстріли "Смерчами" та "Ураганами". Вогонь ведуть по житлових кварталах та об'єктах цивільної інфраструктури, транспорту.

Ворог почав атакувати ракетами Дніпропетровську область. Одна з них влучила в інфраструктурний об'єкт у Дніпрі, також було потрапляння в автозаправку у Кривому Розі.

Західна Україна під загрозою ракетних атак

Попри відносно спокійну обстановку сигнали повітряної тривоги практично щодня звучать у Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській областях.

Російські війська атакують ракетами об'єкти критичної інфраструктури, нафтобази. Перший ракетний удар стався у Тернополі 3 квітня. У напрямку Львова, Волинської області, окупанти випускають ракети з території Білорусі. Більшість атак успішно відбиває українська ППО.