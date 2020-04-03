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Майже 400 киян із пневмонією перевірять на коронавірус

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 12:49
Майже 400 киян із пневмонією перевірять на коронавірус
Фото: Віталій Кличко (kievcity.gov.ua)

В Києві стартувало обов'язкове тестування всіх пацієнтів і із запаленням легень

Майже 400 киян із пневмонією перевірять на коронавірус. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в Києві стартувало обов'язкове тестування всіх пацієнтів і із запаленням легень.

"У медичних закладах столиці розпочали практику тестування всіх хворих на різні види пневмонії. Тести, що визначають наявність коронавірусу сьогодні в лікарнях міста Києва є. Хочу наголосити, в лікарнях Києва з діагнозом "пневмонія" сьогодні перебуває майже 400 хворих. У всіх цих пацієнтів вже відібрали зразки для проведення лабораторних досліджень на виявлення коронавірусу. Як зазначають лікарі, не всі випадки пневмонії це наслідки ускладнень від коронавірусу", - заявив Кличко.

Нагадаємо, на час карантину в Києві не будуть відкриватися продуктові ринки. В столиці немає проблем з нестачею продуктів в магазинах і супермаркетах.

Також, у більшої частини киян, у яких коронавірус підтвердився, за межі України не виїжджали, вони були інфіковані в країні.

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