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Понад 40 тисяч заражень. У Росії новий максимум COVID-хворих за добу

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Росія, Субота 30 жовтня 2021 15:45
Понад 40 тисяч заражень. У Росії новий максимум COVID-хворих за добу Фото: у Росії новий максимум COVID-хворих за добу (facebook.com/aksenov.vk)
Автор: Марія Кучерявець

В Росії за минулу добу зафіксували 40 251 новий випадок коронавірусу. Це найбільший показник в країні з початку пандемії COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Число підтверджених випадків зараження коронавірусом в Росії зросло за добу на 40 251, що стало новим максимумом з початку епідемії", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, число заражень у столиці країни збільшилося за добу на 7 267. Всього в Москві вже зареєстрували 1 809 788 інфікованих.

Разом з тим кількість смертей від коронавірусу в країні зросла на 1 160.

Вказано, що всього з початку пандемії у РФ заразилися 8 472 797 людей, а число летальних випадків від COVID становить 237 380.

Нагадаємо, нещодавно РФ зареєструвала рекорду кількість смертей від коронавірусу з початку пандемії COVID-19.

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