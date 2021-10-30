Понад 40 тисяч заражень. У Росії новий максимум COVID-хворих за добу

В Росії за минулу добу зафіксували 40 251 новий випадок коронавірусу. Це найбільший показник в країні з початку пандемії COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Число підтверджених випадків зараження коронавірусом в Росії зросло за добу на 40 251, що стало новим максимумом з початку епідемії", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, число заражень у столиці країни збільшилося за добу на 7 267. Всього в Москві вже зареєстрували 1 809 788 інфікованих.

Разом з тим кількість смертей від коронавірусу в країні зросла на 1 160.

Вказано, що всього з початку пандемії у РФ заразилися 8 472 797 людей, а число летальних випадків від COVID становить 237 380.