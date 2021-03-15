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Майже 40 осіб убили силовики при розгоні протестів у М'янмі

Автор: Артур Родивилов

При розгоні протестних акцій у містах М'янми в неділю загинули 38 людей. Ще близько 80 дістали поранення.

Це випливає з даних Асоціації допомоги політичним в'язням М'янми (АДПВ).

За підрахунками правозахисників, з моменту приходу до влади військових і початку масових демонстрацій на початку лютого в країні загинули щонайменше 126 протестувальників. У АДПВ не виключили, що реальна кількість жертв може бути набагато вища.

Затримано на цей час 2156 осіб. 1837 затриманих все ще перебувають під вартою. З них три людини засуджені до тюремних термінів, повідомляють правозахисники.

Як відомо, 1 лютого в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Військові влаштували переворот з-за поразки на виборах. Після цього в країні почалися протести.

Нагадаємо, США надали тимчасовий притулок громадянам М'янми на тлі військового перевороту.

Також ми писали, що рада безпеки ООН не змогла узгодити заяву, в якій засудив військовий переворот в М'янмі.

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