Майже 40 осіб убили силовики при розгоні протестів у М'янмі

При розгоні протестних акцій у містах М'янми в неділю загинули 38 людей. Ще близько 80 дістали поранення.

За підрахунками правозахисників, з моменту приходу до влади військових і початку масових демонстрацій на початку лютого в країні загинули щонайменше 126 протестувальників. У АДПВ не виключили, що реальна кількість жертв може бути набагато вища.

Затримано на цей час 2156 осіб. 1837 затриманих все ще перебувають під вартою. З них три людини засуджені до тюремних термінів, повідомляють правозахисники.