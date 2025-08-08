4 знака Зодиака скоро освободятся от токсичных людей и ограничений

Полнолуние в Водолее 9 августа 2025 года принесет важные изменения для четырех знаков Зодиака. Они избавятся от всего, что мешает им добиться успеха. Впереди их ждет прорыв и новые возможности на ближайшие 20 лет.

Узнайте в материале РБК-Украина , кому повезет освободиться от ограничений на пути к новой жизни.

Овен

Вам придется пережить важные трансформации. Конфликт со старым другом или членом семьи выйдет на поверхность и заставит пересмотреть ваши отношения.

Вселенная будет способствовать очищению от токсичных воздействий. Возможно, пришло время отпустить кого-то из прошлого и стать лидером собственной жизни.

Рак

Удачное время, чтобы разорвать кармические связи, которые приносят эмоциональное истощение. Впереди вас ждет улучшение в финансовых делах.

Однако в профессиональной сфере стоит полагаться только на тех партнеров, с которыми у вас есть общая цель. Судьба будет способствовать именно таким знакомствам.

Весы

Вас энергия Луны заставит пересмотреть принципы выбора окружения. Звезды призывают отпустить тех, кто не поддерживает ваши ценности.

Это время, когда ваши отношения формируют ваше будущее счастье, любовь и страсть на многие годы. Возможно, придется "отпустить" некоторых друзей на пути к личностному росту.

Козерог

Полнолуние даст возможность освободиться от ограничений и установок, которые мешают вам принимать новые возможности и демонстрировать свои таланты.

На поверхность вылезет вопрос самооценки. Будьте уверены в своих силах и старайтесь действовать, несмотря на страхи. Удача будет на вашей стороне, если вы проявите решительность.