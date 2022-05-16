Тільки 4% українських біженців не отримували допомоги за кордоном

Водночас 64% респондентів відповіли, що отримували допомогу від державних органів країни перебування, 64% - що отримували допомогу від пересічних громадян країни перебування, з якими вони раніше не були знайомі, 56% отримували допомогу від волонтерських організацій, 39% - від родичів, знайомих, друзів, 29% - від Української держави, 18% - від релігійних організацій, 18% - від закордонних фондів, установ, підприємств.

Оцінюючи підтримку та допомогу, яка була їм надана в країні, де вони перебували, з боку державних органів країни перебування, недержавних організацій, громадян цих країн, 62% відповіли, що дуже нею задоволені, 29% - що скоріше задоволені, 6% - що скоріше не задоволені, і жоден не відповів, що зовсім нею не задоволений.

Опитування проводилося Центром Разумкова серед громадян України віком від 18 років, які на початку російської агресії виїхали з України у зв’язку з воєнними діями, і зараз повертаються в Україну. Опитування проводилося у Закарпатській області. З 11 квітня по 6 травня 2022 року були опитані 105 респондентів.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова з 15 березня по 1 квітня 2022 року, абсолютна більшість українських біженців (79%) планували повернутися в Україну після закінчення війни.