4 червня: свята і важливі події на цей день

Історичні події, свята і народні прикмети 4 червня
Всі свята 4 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
Щорічно 4 червня проводиться Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії, заснований під егідою ООН в 1982 році. Дата приурочена до сумної події в Лівані, коли під час ізраїльського авіанальоту загинуло велике число дітей.
4 червня 2018 року розпочинається Петрів і Павлів (Апостольський) піст, який залежить від свята П'ятидесятниці і закінчується 12 липня, в День апостолів Петра і Павла.
У народі 4 червня відзначається день міфічної істоти Василіска. У цей день не можна було займатися серйозною роботою в полі і городі, тому що з усього, що посаджено сьогодні, виростуть волошки.
Головна прикмета дня: якщо на Василіска прилетіло багато оводів - до урожаю огірків.
Фото: Волошки - символ свята 4 червня (pixabay.com/Bru-nO)
У 1800 році у Вашингтоні була побудована президентська резиденція - Білий дім.
У 1856 році в Москві заснована Третьяковська галерея.
У 1896 році підписано секретний договір між Росією і Китаєм.
У 1922 році вийшов перший номер радянського сатиричного журналу "Крокодил".
У 1863 році - Владислав Городецький, український архітектор.
У 1903 році - Євген Мравинский, радянський диригент.
У 1909 році - Олександр Ільченко, український письменник, сценарист.
У 1941 році - Василь Литвин, український кобзар.
У 1975 році - Анджеліна Джолі, відома американська актриса.
У 1798 році - Джованні Джакомо Казанова, італійський авантюрист і письменник.
У 1993 році - Георгій Мілляр, радянський актор театру і кіно, відомий за ролями в казках.
У 2010 році - Геннадій Попович, український футболіст.
У 2012 році - Едуард Хіль, радянський оперний і естрадний співак.
Сьогодні іменини святкують: Володимир, Данило, Захар, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Федір, Яків.
Значення Міжнародного дня дітей (video.rbc.ua)