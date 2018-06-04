4 червня: свята і важливі події на цей день

Історичні події, свята і народні прикмети 4 червня

Всі свята 4 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

4 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Щорічно 4 червня проводиться Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії, заснований під егідою ООН в 1982 році. Дата приурочена до сумної події в Лівані, коли під час ізраїльського авіанальоту загинуло велике число дітей.

4 червня 2018 року розпочинається Петрів і Павлів (Апостольський) піст, який залежить від свята П'ятидесятниці і закінчується 12 липня, в День апостолів Петра і Павла.

У народі 4 червня відзначається день міфічної істоти Василіска. У цей день не можна було займатися серйозною роботою в полі і городі, тому що з усього, що посаджено сьогодні, виростуть волошки.

Головна прикмета дня: якщо на Василіска прилетіло багато оводів - до урожаю огірків.

Фото: Волошки - символ свята 4 червня (pixabay.com/Bru-nO)

4 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1800 році у Вашингтоні була побудована президентська резиденція - Білий дім.

У 1856 році в Москві заснована Третьяковська галерея.

У 1896 році підписано секретний договір між Росією і Китаєм.

У 1922 році вийшов перший номер радянського сатиричного журналу "Крокодил".

4 червня: в цей день народилися

У 1863 році - Владислав Городецький, український архітектор.

У 1903 році - Євген Мравинский, радянський диригент.

У 1909 році - Олександр Ільченко, український письменник, сценарист.

У 1941 році - Василь Литвин, український кобзар.

У 1975 році - Анджеліна Джолі, відома американська актриса.

4 червня: в цей день померли

У 1798 році - Джованні Джакомо Казанова, італійський авантюрист і письменник.

У 1993 році - Георгій Мілляр, радянський актор театру і кіно, відомий за ролями в казках.

У 2010 році - Геннадій Попович, український футболіст.

У 2012 році - Едуард Хіль, радянський оперний і естрадний співак.

Іменинники 4 червня

Сьогодні іменини святкують: Володимир, Данило, Захар, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Федір, Яків.

Значення Міжнародного дня дітей (video.rbc.ua)