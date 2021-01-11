У 4,5 раза більше, ніж у 2019. На трансплантацію заклали півмільярда гривень

Для реалізації проекту трансплантації у державному бюджеті на 2021 рік заклали 502 млн гривень. У 2019 році ця сума становила 112 млн гривень.

Про це у ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що кожного року в Україні близько п'яти тисяч людей потребують пересадки життєво важливих органів або тканин. Протягом останніх 10 років фінансування програми лікування громадян за кордоном збільшилось у 10 разів і у 2020 році становило 1 мільярд 89 мільйонів гривень.



За словами міністра, зараз українська трансплантація розвивається у межах пілотного проєкту МОЗ, мета якого полягає у здобутті трансплантаційної незалежності України.

"Для реалізації проекту трансплантації у держбюджеті 2021 року закладено 502 млн гривень (у 2019 ця сума становила 112 млн гривень). Цього року Україна збільшить кількість трансплантацій мінімум удвічі - буде зроблено не менше ніж 250 пересадок життєво важливих органів", - сказав глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше Степанов анонсував, що в Україні у 2021 році планують провести 250 трансплантацій органів і тканин. Минулого року провели 118 таких операцій.

Як писало РБК-Україна, в серпні в Україні вперше провели трансплантацію підшлункової залози. Однак через кілька днів стан пацієнта погіршився, і він помер.