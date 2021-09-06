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Після 39 років у комі помер гравець клубу "ПСЖ" Жан-П'єр Адамс

Автор: Сергій Пишкін

У віці 71 року з життя пішов гравець футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" Жан-П'єр. Чоловік перебував у комі протягом 39 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Mirror.

У 1982 році під час операції на коліні, внаслідок лікарської помилки, Жан-П'єр впав у кому. Відомо, що у той день, його анестезіолог одночасно займався вісьмома пацієнтами та випадково переплутав дозу розчину Адамсу.

Перед операцією він перебував в "відмінній формі", і очікувалося, що футболіст прокинеться всього через кілька годин.

Протягом наступних 39 років футболіст так і не вийшов з коми. Усі ці роки за ним доглядала його дружина Бернадетт.

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ПСЖФутбол