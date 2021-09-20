Понад 350 тисяч нових випадків COVID-19 зафіксували у світі

За добу? 18 вересня? у світі виявили 350 897 нових випадків COVID-19. Зокрема в США - 32 731 випадок, в Індії - 30,809, у Великобританії - 29 612.

Про це повідомляє РБК Украина з посиланням на дані сайту Worldometers .

Крім того, в Туреччині виявили 26 398 заражень, а в Росії - 20174.

Україна з 3983 випадками на 19 місці у світі між Японією та Італією. В Європі Україна шоста.

5748 людей у світі померли. За цим показником Україна на 24 місці у світі та на 4 - серед європейських країн.