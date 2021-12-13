На 35 млн євро: ЄС запустив проект для підтримки вакцинації в країнах "Східного партнерства"

Це солідарність ЄС у дії, яка допомагає рятувати життя та прискорювати одужання, повідомив він.

"Радий, що сьогодні запустили зі Збігневом Рау та польським Банком національного розвитку і Беатою Дашинською-Музичкою інноваційну угоду на суму 35 мільйонів євро для підтримки країн-членів ЄС у доставці вакцин проти COVID-19 державам "Східного партнерства", - написав Варгеї у Twitter.

Відповідно до механізму, ЄС сплачуватиме за доставку вакцин для країн "Східного партнерства", щоб препарати стали доступнішими.

До країн "Східного партнерства" належать Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна