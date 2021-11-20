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Понад 300 тисяч українців вакцинувалися від COVID-19 за останню добу

Автор: Олександр Білоус

За останню добу 19 листопада в Україні 311 316 осіб вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 98 794 людини, повністю імунізовані 212 522 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За даними МОЗ, з початку вакцинальної кампанії щеплено 12 755 986 осіб, з них отримали одну дозу - 12 755 984 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 9 661 304 особи. Всього проведено 22 417 288 щеплень.

За даними опитування Центру Разумкова, серед українців немає єдиної думки з питання, який спосіб боротьби з поширенням коронавірусу є найбільш дієвим. Близько третини опитаних (31,1%) назвали тотальну вакцинацію населення.

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Коронавірус