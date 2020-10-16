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Понад 300 осіб звинуватили у згвалтуванні та домаганнях хірурга з Франції

Автор: Артур Родивилов

Хірурга з Франції звинуватили у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях щодо 312 осіб. Більшість були неповнолітніми.

Про це повідомляє телеканал BFMTV з посиланням на прокурора міста Лорьян Стефана Келленбергера.

Наголошується, що кількість злочинів, що інкримінують Жоелю Ле Скуарнеку, збігається з кількістю осіб, щодо яких вони були спрямовані.

Під час розслідувань, доручених відділу жандармерії Пуатьє і департаментській групі жандармерії Морбіана, слідчі провели "понад 300 слухань жертв, ідентифікованих та підтверджених", сказав Стефан Келленбергер.

Всі діяння були вчинені в період з 1986 по 2014 рік у різних медустановах Франції. Жертвами хірурга стали 164 чоловік та 148 жінок. З них 298 осіб молодше 20, а 265 - молодше 15 років.

Раніше Скуарнека підозрювали в 349 злочинах. Вперше про це заявила шестирічна дівчинка у 2017 році. Про те, що трапилося, вона розповіла матері. З того часу проти чоловіка ведуться слідчі дії, сам він у цей час знаходиться під вартою.

Скуарнек постав 13 березня перед судом за зґвалтування і сексуальне насильство над чотирма неповнолітніми, але він також підозрюється в тому, що кількість його жертв обчислюється сотнями.

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Чи міг він скористатися своїм статусом лікаря, щоб сексуально зловживати дітьми, які перебувають під наркозом або сплячими в лікарняній палаті належить з'ясувати слідству.

Нагадаємо, компанія Google звільнила 48 співробітників через звинувачення в сексуальних домаганнях.

Папа Римський Франциск наказав католицьким священикам, ченцям і черницям повідомляти про випадки сексуальних домагань або їх приховування.

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