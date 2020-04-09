Майже 30 випадків захворювання на коронавірус зафіксовано у Києво-Печерській лаврі

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що з випадків захворювання на коронавірус, зареєстрованих у столиці за минулу добу - 26 хворих у Києво-Печерській лаврі. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за минулу добу захворіли 11 жінок, 29 чоловіків та піврічна дитина.

"За добу захворіли 11 жінок, віком від 26-ти до 71 року. Дівчинка, якій півроку. Також 29 чоловіків, від 36 до 70-ти років. До лікарень госпіталізували 6 пацієнтів. Інші лікуються вдома, під контролем лікарів. Зазначу, з випадків, зареєстрованих за минулу добу - 26 випадків у Києво-Печерській лаврі. Складно уявити, яким може бути ланцюг подальшої передачі інфекції", - заявив Кличко.

Нагадаємо, в Києві зросла кількість заражених коронавірусом до 335. За словами столичного градоначальника, кількість нових випадків за добу зросла майже втричі.

Як писало РБК-Україна раніше, в середу повідомлялося про 15 нових випадків зараження коронавірусом у столиці.

Раніше повідомлялося, що президенту України Володимиру Зеленському робили тест на коронавірус. Усім, хто перетинався з нардепом Сергієм Шаховим, який був заражений COVID-19, робили тестування, у тому числі главі держави і главі Кабінету міністрів.