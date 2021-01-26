У 30 разів ефективніше "Ремдесивиру": вчені знайшли нові COVID-ліки

Препарат "Плітідепсін", який раніше випробовувався для боротьби з раком, опинився у 27,5 разів більш ефективним проти коронавірусу, ніж препарат "Ремдесивир". Дослідження вченими проводилися в США, Великобританії та Іспанії.

Відповідне дослідження вчені опублікували в журналі Science.

Як повідомляється, в минулому році вчені почали проводити дослідження противірусної дії "Плітідепсіна" поряд з іншими експериментальними препаратами. Вони прийшли до висновку, що він дійсно може мати лікарське значення в лікуванні COVID-19.

Вчені пояснюють, що на відміну від інших препаратів "Плітідепсін" не впливає на білки самого вірусу, а на білки клітин, які вірус використовує для реплікації.

"Плітідепсін" виготовляється з морських тварин асцидий. У 2004 році цей препарат був зареєстрований Європейським агентством лікарських засобів, як такий, що допомагає при лікуванні раку. В Австралії цей препарат використовують для лікування пацієнтів з деякими видами мієломи.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала не використовувати препарат "Ремдесивир" для пацієнтів з COVID-19 незалежно від тяжкості захворювання.