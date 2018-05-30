29 травня: свята і важливі події на цей день

30 травня 2018 року відзначається Міжнародний день фемінізму, а католицька церква вшановує пам'ять Жанни д'Арк

Всі свята 30 травня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

30 травня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

30 травня під егідою ВООЗ проводиться Всесвітній день боротьби проти астми і алергії, головна мета якого - залучення уваги людей до цих важливих проблем.

Також 30 травня відзначається Міжнародний день фемінізму, який символізує боротьбу жінок з гендерною нерівністю.

Також сьогодні відзначається кілька національних дат. Наприклад, 30 травня - це Весняний вихідний у Великобританії. Америка відзначає День поминання. А Перу святкує Національний День картоплі.

Католицька церква 30 травня вшановує пам'ять святої Жанни д'Арк, покровительки всіх військових і рятівниці Франції.

У народі 30 травня відзначається день Євдокії Свистунки і Андроніка. У цей день підсапували картоплю і звали дощі.

Прикмети дня:

яка погода на Євдокію, таким буде і все літо;

якщо молодик на дощову Євдокію - літо буде мокрим;

а якщо дме північний вітер - до холодного літа.

Фото: 30 травня відзначається День Євдокії (pixabay.com/stevepb)

30 травня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1431 році була спалена на багатті Жанна д'Арк.

У 1594 році вперше до Персії прибуло російське посольство на чолі з князем А. Звенигородським.

У 1876 році імператор Олександр II видав Емський указ, що обмежує використання і викладання української мови.

У 1886 році в Російській Імперії скасований подушний податок.

У 1896 в Америці офіційно зафіксовано перше в історії ДТП.

30 травня: в цей день народилися

У 1846 році - Карл Фаберже, відомий російський ювелір.

У 1887 році - Олександр Архипенко, український скульптор, піонер кубістських скульптур.

У 1934 році - Олексій Леонов, радянський космонавт, що вперше вийшов у відкритий космос.

У 1937 році - Олександр Дем'яненко, радянський кіноактор, відомий роллю Шурика.

У 1957 році - Оксана Білозір, українська співачка і політик.

30 травня: в цей день померли

У 1431 році - Жанна д'Арк національна героїня Франції спалена на багатті.

У 1640 році - Пітер Рубенс, фламандський художник.

У 1778 році - Вольтер, відомий французький філософ і письменник.

У 1918 році - Георгій Плеханов, російський публіцист і політичний діяч.

У 1960 році - Борис Пастернак російський і радянський поет і письменник.

Іменинники 30 травня

Сьогодні іменини святкують: Адріан, Опанас, Давид, Євдокія, Єфросинія, Степан, Юнія.

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