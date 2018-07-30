30 липня: свята і важливі події на цей день

30 липня відзначають Міжнародний день дружби і Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.
Всі свята 30 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
Сьогодні світ відзначає цілих два свята, що проводяться під егідою ООН. Це Міжнародний день дружби, а також Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.
У народі 30 липня вшановуються Марина з Лазарем. Вважалося, що це час блискавок і блискавиць на небі. Головна прикмета: якщо на Марину Лазурову спалахують блискавки без грома – це до пожеж і негоди.
У 1502 році відбулася перша зустріч мореплавця Христофора Колумба з народом майя.
У 1768 році стартувала перша навколосвітня подорож капітана Джеймса Кука.
У 1792 році в Парижі вперше прозвучала "Марсельєза", яка згодом стала національним гімном Франції.
У 1895 році у Львові відкрився етнографічний музей.
У 1898 році – день народження кукурудзяних пластівців.
У 1924 році в Україні затверджений Цивільно-процесуальний кодекс.
У 1944 році в Україні розпочата боротьба з дитячою безпритульністю.
У 1984 році телеканал NBC почав показ серіалу "Санта-Барбара".
У 1654 році – князь Борис Голіцин, російський державний діяч, сподвижник Петра I.
В 1863 році – Генрі Форд, американський промисловець, засновник однойменної автомобільної компанії.
У 1936 році – Бадді Гай, американський блюзовий музикант.
У 1947 році – Арнольд Шварценеггер, американський кіноактор, культурист, політик.
У 1948 році – Жан Рено, французький актор.
У 1969 році – Саймон Бейкер, американський актор.
У 1970 році – Крістофер Нолан, відомий американський режисер.
У 1898 році – Отто фон Бісмарк, німецький державний діяч.
У 1994 році – Євген Клячкин, радянський музикант, автор-виконавець.
У 2007 році – Мікеланджело Антоніоні, італійський режисер.
У 2010 році – Микола Мозговий, український співак, композитор-пісняр.
Сьогодні свої іменини відзначають: Вероніка, Лазар, Леонід, Маргарита, Марина.