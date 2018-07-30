30 липня: свята і важливі події на цей день

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30 липня відзначають Міжнародний день дружби і Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.

Всі свята 30 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

30 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні світ відзначає цілих два свята, що проводяться під егідою ООН. Це Міжнародний день дружби, а також Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.

У народі 30 липня вшановуються Марина з Лазарем. Вважалося, що це час блискавок і блискавиць на небі. Головна прикмета: якщо на Марину Лазурову спалахують блискавки без грома – це до пожеж і негоди.

Значущі події в Україні та світі в різні роки

У 1502 році відбулася перша зустріч мореплавця Христофора Колумба з народом майя.

У 1768 році стартувала перша навколосвітня подорож капітана Джеймса Кука.

У 1792 році в Парижі вперше прозвучала "Марсельєза", яка згодом стала національним гімном Франції.

У 1895 році у Львові відкрився етнографічний музей.

У 1898 році – день народження кукурудзяних пластівців.

У 1924 році в Україні затверджений Цивільно-процесуальний кодекс.

У 1944 році в Україні розпочата боротьба з дитячою безпритульністю.

У 1984 році телеканал NBC почав показ серіалу "Санта-Барбара".

В цей день народилися

У 1654 році – князь Борис Голіцин, російський державний діяч, сподвижник Петра I.

В 1863 році – Генрі Форд, американський промисловець, засновник однойменної автомобільної компанії.

У 1936 році – Бадді Гай, американський блюзовий музикант.

У 1947 році – Арнольд Шварценеггер, американський кіноактор, культурист, політик.

У 1948 році – Жан Рено, французький актор.

У 1969 році – Саймон Бейкер, американський актор.

У 1970 році – Крістофер Нолан, відомий американський режисер.

В цей день померли

У 1898 році – Отто фон Бісмарк, німецький державний діяч.

У 1994 році – Євген Клячкин, радянський музикант, автор-виконавець.

У 2007 році – Мікеланджело Антоніоні, італійський режисер.

У 2010 році – Микола Мозговий, український співак, композитор-пісняр.

Іменинники 30 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Вероніка, Лазар, Леонід, Маргарита, Марина.